GROSSETO – Due medaglie d’argento per l’Atletica Grosseto Banca Tema ai Campionati Italiani Indoor Master 2025 di Ancona, a conquistarle è stata Chiara Aceto nel salto in lungo e salto triplo F40.

Nella seconda giornata della massima rassegna nazionale al coperto riservata agli Over 35, l’atleta biancorossa è stata autrice di una gara regolare aperta da un salto nullo e seguita da cinque turni tutti sopra i 4.50m, fino alla miglior misura di 4.75m arrivata all’ultimo turno. Domenica è stata la volta del triplo dove, grazie ai 10.22m, la Aceto è salita ancora una volta sul secondo gradino del podio, e lo ha fatto alle spalle dell’atleta cesenate Valentina Morigi, autrice della doppietta d’oro lungo-triplo.

Ad Ancona i Master grossetani erano presenti anche con Sergio Mori, ottavo negli 800m M45 (2:16.36) e con l’instancabile Luigi Spaggiari (M65), che ha preso parte ai 60m (11.47), ai 200m (41.14) e ai 3.000m di marcia.

Il weekend dell’Atletica Grosseto Banca Tema è stato completato dalla grandissima doppietta Ragazzi/Ragazze nel Campionato di Società Promozionale di corsa campestre. A Lucca, seconda e decisiva giornata del CDS, la squadra femminile Under 14 ha incrementato il vantaggio in classifica chiudendo la rassegna al primo posto a distanza di 6 anni. A livello individuale si evidenzia il secondo posto di Cloe Meravigli, mentre chiudono in Top20 anche Giulia Scali (11esima), Eva Landini (15esima) e Valentina Turi (16esima). La squadra maschile risale a sorpresa la graduatoria dopo il secondo posto messo conquistato nella prima giornata: i migliori piazzamenti sono quelli di Christian De Angelis (7°), Roberto Scalabrino (25esimo) ed Edoardo Mangiavacchi (25esimo).

Tra i Cadetti 21esimo posto di Matteo Sepe, al femminile Frida Schiavi è decima e Sveva Lucherini 21esima. Nella gara Allievi c’è il quinto posto di Filippo Bonucci e l’ottavo di Pietro Colombo, tra le Allieve 12esima Aurora Funghi, 19esima Emilia Fani e 20esima Matilde Di Monaco. La formazione maschile U18 strappa il pass per la rassegna tricolore di Cassino.