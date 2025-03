Foto di repertorio

GROSSETO – Supplementari amari per la Gea Basketball che si arrende alla P.F. Pisa (77-71 il finale), al termine di una partita interminabile, decisa dopo cinquanta minuti. Le ragazze di Silvio Andreozzi hanno avuto la possibilità diverse volte di portare a casa una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff, ma in qualche maniera Pisa è sempre riuscito a farsi sotto e ad allungare in classifica su Faragli e compagne. Nel primo quarto le grossetane sono partite forte, con un parziale di 17-5, ma al 10′ solo due punti hanno diviso le due rivali. Sorpassi e controsorpassi nel secondo periodo, con le ospiti sul +2, e nel terzo, con Grosseto che allunga a +3. Nell’ultimo quarto la Gea conduce di 4-5 punti fino a tre minuti dalla fine, ma viene raggiunta sul 60-60. Infortuni, uscite per falli hanno penalizzato le padrone di casa che dopo aver tenuto testa a Pisa nel 1° supplementare si sono arrese nel secondo over time. Una gara comunque bellissima, nella quale Andreozzi ha mandato in campo anche Francesca Benedetti, classe 1994, che potrà tornare utile per le ultime tre partite dell’anno, assolutamente da vincere per entrare tra le prime otto.

“Mi rimane l’ennesimo amaro in bocca – ha commentato Andreozzi – perché era una partita alla nostra portata. Abbiamo disputato un’altra gara di voglia, di spirito, ma alla fine abbiamo pagato un po’ di inesperienza, fondamentale in un campionato come la serie C”.

Andreozzi si dice “contento per l’atteggiamento delle ragazze, la loro voglia di rivalsa e ci sono stati dei momento in cui abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel primo quarto siamo arrivati sul 17-5, poi ci siamo addormentato, consentendo alle pisane di rifarsi sotto. Il più grosso rimpianto è però di non essere riusciti a controllare i quattro punti di vantaggio che avevamo accumulato a tre minuti dalla sirena. Abbiamo giocato punto a punto il primo supplementare, poi siamo rimasti in dieci per gli infortuni di Nunziatini e Faragli e per le uscite per falli. L’unica recriminazione la devo fare per ka gestione della palla. Complimenti alle ragazze, bisogna giocare fino in fondo”.

Gea Grosseto-P.F. Pisa 71-77 (d. 2 t.s.)

GEA GROSSETO: Nunziatini 17, Vallini 2, Borellini 9, Mery Bertaccini 6, Vannozzi, Emma Bertaccini 19, De Michele 6, Perillo 2, Faragli 8, Benedetti 2. All. Silvio Andreozzi.

Parziali: 17-15, 35-37; 47-44, 60-60; 65-65.

Uscite per falli: Borellini, Emma Bertaccini, De Michele. Infortuni a Nunziatini e Faragli.