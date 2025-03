Foto di repertorio

SCANSANO – Sabato 8 marzo escursione a Scansano per l’area trekking Uisp. Previsto un itinerario di circa 8 chilometri, con difficoltà medio-facile (dislivello di circa 200 metri). Ritrovo nel piazzale della Cascine davanti al municipio alle 9,30; raccomandata la puntualità. Si parte con la visita al teatro Castagnoli, poi il centro storico e da lì i bei sentieri che porteranno ad un piccolo guado, per risalire poi all’Antico Casale Hotel resort e proseguendo sulla via Clodia, fino al convento del Petreto con sosta, spuntino e visuale sulla chiesetta. Il gruppo ripartirà per discendere fino al paese, dove chi vuole potrà fare una degustazione del vino Morellino all’enoteca Scansanese. Per info 339 709 1918.