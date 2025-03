GAVORRANO – Assistenza digitale gratuita per i cittadini a Gavorrano, Caldana e Bivio di Ravi.

Sabato pomeriggio, 1 marzo, è stato inaugurato nella sede dell’Avis di Gavorrano il nuovo punto digitale dell’Emporio diffuso di comunità, un network tra associazioni del terzo settore: Vab Toscana (capofila), Asd Bivio Ravi, Avis Gavorrano-Scarlino, Arcobaleno cooperativa sociale, il Melograno cooperativa sociale e con la collaborazione e partenariato di Comune di Gavorrano, Parco tecnologico e archeologico delle Colline metallifere, Auser Gavorrano, il Mandorlo Odv, associazione Mutuo Soccorso Caldana e Proloco Bivio Ravi Potassa.

Il servizio prevede giornate di assistenza con operatori qualificati per pratiche digitali online. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza in modo del tutto gratuito, mira a facilitare l’avvio di pratiche come Spid, MyInps o il fascicolo sanitario elettronico.

Le giornate di assistenza si terranno nelle seguenti sedi e orari (calendario marzo):

Gavorrano: Presso sezione Avis via Matteotti 9, ogni lunedì del mese di marzo (3, 10, 17, 24) dalle 15:00 alle 17:00

Caldana: Presso la Portineria del Borgo via della Fonte Vecchia 1, ogni mercoledì del mese di marzo (5, 12, 19, 26) dalle 15:00 alle 17:00

Bivio di Ravi: Presso sede Pro Loco via Aurelia 59, ogni venerdì del mese di marzo (7, 14, 22, 29) dalle 15:00 alle 17:00

L’Emporio diffuso di comunità

Il progetto dell’Emporio diffuso di comunità è finanziato dal Gal Far Maremma con fondi Psr 2014-2022, per un totale di 210mila euro e ha coinvolto numerose associazioni del terzo settore oltre ai partner pubblici, tra cui il Comune di Gavorrano e il Parco delle Metallifere.

«Siamo riusciti ad accedere ai fondi – ha spiegato Stefano Bianciardi, referente provinciale Vab, associazione capofila del progetto – con un po’ di ritardo, ma siamo stati selezionati e quindi abbiamo potuto accedere ai finanziamenti. Questo ci ha permesso di ristrutturare e recuperare delle sedi delle varie associazioni, come quella dell’Avis Gavorrano-Scarlino o il rifacimento del campetto di calcio a Bivio di Ravi. A Bivio di Caldana siamo invece riusciti a recuperare un vecchio capannone dov’è nata una “Biblioteca degli attrezzi”. Insomma, è stato un lavoro complesso, ma siamo riusciti a dare un grande contributo alle associazioni del territorio e di conseguenza ai cittadini».

Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, insieme all’assessore all’associazionismo e volontariato, Simon Brunetti oltre ai rappresentanti delle associazioni coinvolte.

«Voglio ringraziare tutte le associazioni che si sono fatte carico di questo progetto, specialmente considerando le difficoltà burocratiche e il fatto che molti partecipanti sono volontari. Speriamo anche in futuro di poter accedere ai bandi europei, sicuramente il Comune lavorerà sempre a sostegno di queste iniziative».