FOLLONICA GAVORRANO – Termina sull’1-1 la bella gara tra Follonica Gavorrano e Ostiamare, che così rimangono separate da un punto in classifica. Presente in tribuna allo stadio Malservisi-Matteini anche il presidente Daniele De Rossi. La prima azione pericolosa della gara viene costruita dall’Ostiamare, con la conclusione di Kouko che termina a lato.

Al 19′ Bramante porta in vantaggio il Follonica Gavorrano, calciando di sinistro dal limite dopo un’incursione centrale.

Poco dopo la mezz’ora l’Ostiamare si rivede in avanti con un colpo di testa di Rasi, che termina tra le braccia di Antonini.

Due giri di lancette più tardi Scartabelli approfitta di una palla lanciata da Lo Sicco, non spazzata a dovere dalla difesa. Calcia in porta ma trova la risposta centrale di Morlupo.

Slalom speciale di Bramante al 38′, l’attaccante entra in area, ne supera tre e calcia, non trovando lo specchio.

Sugli sviluppi di un calcio piazzato ci prova Proietti, ma non colpisce bene e la palla termina lontana dallo specchio.

Al 42′ Lo Sicco ci prova da fuori dopo una ribattuta della difesa ospite, la sfera termina alta.

Al 43′ Morelli stende in area Camilli e l’arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto Kouko colpisce una clamorosa traversa, poi Antonini è bravo a sventare l’occasione successiva.

Kouko ancora pericoloso al 45′, colpisce al volo ma spara a lato.

Al 46′ Vagnoni ci prova dal limite ma trova il miracolo di Antonini, poi lo stesso numero 23 calcia da fuori e la palla termina sul fondo. La prima frazione termina così sull’1-0 per il Follonica Gavorrano.

La ripresa si apre con il tiro di Scartabelli a botta sicura, la difesa dell’Ostiamare salva clamorosamente sulla linea di porta.

Bella intuizione di Bramante all’8′, palla filtrante per Pino che calcia dalla sinistra alzando sopra la traversa.

Al 12′ Camilli riceve palla in area, calcia ma trova la risposta di Antonini.

Al 26′ il portiere ospite sbaglia il rinvio, Bramante ci prova da lontano ma trova una deviazione in angolo.

Equilibri ristabiliti alla mezz’ora: Persichini trova il pari per l’Ostiamare, calciando dal centro dell’area e trovando anche una deviazione che inganna il portiere.

Quattro minuti dopo Bramante prova la conclusione verso la porta, ma il suo tiro viene ribattuto.

Occasione clamorosa per il Follonica Gavorrano al 43′: Souare la mette in mezzo per Pino, che impatta di testa ma sfiora la porta, palla fuori di un soffio.

Al 44′ occasione sfumata anche per l’Ostiamare, con Persichini che calcia a lato.

Nei quattro minuti di recupero concessi non ci sono più azioni da segnalare: la gara termina sull’1-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini, Pino, Scartabelli (40′ st Tatti), Lo Sicco (40′ st Kondaj), Zona (21′ st Souare), Bramante, Arrighini (13′ st Marino). A disposizione: Romano, Gianneschi, Brunetti, Scartoni, Giustarini. All. Masi.

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella (15′ Peres), Pinna, Frosali, Camilli, Kouko, Rasi, Proietti (7′ st Marrali), Vagnoni (28′ st Lazzeri), Mbaye (24′ st Persichini), Pontillo. A disposizione: Calabrese, Sacko, Morano, Checchi, Mercuri. All. Minincleri.

ARBITRO: Dallagà di Rovigo; assistenti Carraretto di Treviso e Colucci di Padova.

MARCATORI: 19′ Bramante, 30′ st Persichini.

NOTE: Recupero: pt 2′, st 4′. Ammoniti: Morelli, Pinna, Persichini. Kouko sbaglia un rigore al 43′.