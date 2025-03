FOLLONICA – Un Carnevale difficile ma che alla fine è riuscito ad avere la sua ultima sfilata. Il maltempo ancora una volta ha messo il bastone tra le ruote dei carri e, dopo il rinvio da sabato a domenica, l’inizio dell’ultimo corso non è stato dei più facili.

L’ultima sfilata

Intorno alle 15 alcuni carri sono stati montati e disposti lungo il percorso, immobili, mentre altri prima di entrare nel circuito hanno dovuto rinunciare ad alcuni mascheroni: il rione Capannino non ha potuto esibire i personaggi centrali del film Coco, mentre Zona Nuova ha dovuto lasciare a terra un gruppo di api colorate. Il tutto a causa del vento che ha minacciato di mettere fine prima del tempo al corso mascherato. Gli organizzatori hanno quindi deciso di deviare il percorso in modo da far tagliare i carri lungo piazza 25 aprile ed evitare così la zona più esposta al vento. Protagonisti della prima parte sono quindi stati i figuranti sui carri, le mascherate a terra e le reginette, che non hanno di certo rinunciato a ballare e far divertire il pubblico, dai bambini di via Cimarosa vestiti da api agli studenti delle scuole medie con i loro piccoli carri costruiti durante l’anno.

Alle 16:20 la sfilata è ufficialmente partita e, tra le nuvole e il vento, qualche raggio di sole è riuscito persino ad illuminare il lungomare. Di sicuro meno spettatori rispetto alla sfilata precedente, spaventati probabilmente dalle previsioni, anche se l’affluenza è aumentata nella seconda parte della serata. Nonostante il freddo in molti hanno poi scelto di attendere il momento clou, ovvero la premiazione dei vincitori.

Alle 18 i trattoristi hanno parcheggiato i carri in piazza, come da tradizione uno di fianco all’altro: con il calare del sole è iniziata una vera e propria festa, tra mascheroni illuminati e musica a tutto volume. Infine sul palco di piazza Guerrazzi il presidente dell’Associazione Carnevale Andrea Benini ha dato il via alle premiazioni, consegnando prima di tutto una targa in ricordo di Mario Buoncristiani, figura centrale del Carnevale follonichese, ai figli Marco, presidente del rione Cassarello, e Matteo, sindaco di Follonica. Quest’ultimo ha ringraziato tutti gli spettatori per aver partecipato e tutti i volontari dei rioni che hanno contribuito alla 58esima edizione del Carnevale, per poi annunciare il podio dei vincitori.

Le Mascherate a terra più belle

I vincitori

A trionfare ancora una volta è stato il rione 167 Ovest Campi Alti al mare con il suo gigantesco gargoyle, che durante le sfilate si apriva e lasciava spazio all’esibizione acrobatica della reginetta in cima alla struttura. Un carro più sperimentale rispetto al solito, ma in grado di stupire gli spettatori. Al secondo posto a pari merito il carro di Senzuno ispirato alla dea Kalì e il carro di Zona Nuova con le sue api colorate. Terzo posto per le creature del film Monsters & co. al centro del carro di Cassarello.

I balli indiani di Senzuno non hanno poi lasciato scampo ai concorrenti e il rione si è aggiudicato il primo posto per la miglior mascherata. I divertenti mostri della mascherata di Cassarello hanno conquistato il secondo posto. Medaglia di bronzo per la mascherata della 167, con eleganti abiti decorati da vegetazione e da rose. Consegnata a Senzuno anche la Coppa Carnevale, in ricordo di Rizieri Ceccarelli, un premio per chi ottiene il miglior punteggio nelle varie categorie sommate insieme. In conclusione spettacolo di fuochi d’artificio lungomare per celebrare la fine del Carnevale.

Quella del 2025 è stata un’edizione che ha purtroppo dovuto fare i conti con pioggia e vento, ma non sono di certo mancate le occasioni per divertirsi nonostante i rinvii. Noi abbiamo seguito la manifestazione con le foto di Giorgio Paggetti e torneremo a raccontarvi il Carnevale anche nei prossimi appuntamenti, a partire dall’edizione estiva.