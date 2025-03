GROSSETO – Dallo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti arriva una preziosa medaglia d’argento per Mattia Bartolini ai Campionati Italiani Invernali di Lanci 2025. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema è secondo nella gara “giovanile” di lancio del disco, competizione che prevedeva la partecipazione sia degli atleti appartenenti alla categoria Allievi, come lui, che i più grandi Juniores.

Bartolini, unico atleta Under 18 al via della competizione, ha trovato il lancio decisivo al quarto turno, quando con l’attrezzo da 1.750kg, è arrivato fino a 50.82m, non lontano dal suo primato personale di 50.94m stabilito qualche giorno fa a Livorno. L’atleta classe 2008 è battuto solamente dal portacolori della società di casa Francesco D’Angelo (2007), 51.47m nel lancio d’apertura, mentre il podio è stato completato dal 2006 Bryant Nosakhare Emovon (48.24m) in una gara andata in scena in condizioni meteo difficili, con freddo e pedana bagnata che non hanno potuto permettere agli atleti di esprimersi al meglio.

Era dal 2021 che un atleta Under 18 non saliva sul podio della rassegna invernale di lanci, in quell’occasione il veneto Zordan fu terzo con 47.36m, dettaglio che rende il risultato di Bartolini ancor più prezioso in chiave futura.

Ora per l’atleta grossetano si aprono le porte della stagione estiva, dove si presenterà da Campione Italiano in carica nella sua categoria e dove, in un 2025 senza appuntamenti internazionali per gli Allievi, proverà ad avvicinare lo standard di qualificazione per la rassegna continentale Under 20 in programma a Tampere (Finlandia) a inizio agosto.

Il weekend appena trascorso ha visto l’esordio con la maglia della nazionale italiana del portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, e neo campione italiano dei 200m Allievi, Gabriele D’Amico, protagonista con gli azzurrini nel triangolare indoor Italia-Francia-Portogallo all’interno della Halle d’athlétisme de Metz.

L’Italia, che si è portata a casa il successo della classifica combinata davanti ai padroni di casa, ha potuto contare sull’importante contributo dello sprinter biancorosso, che prima ha chiuso al secondo posto i “suoi” 200m con il crono di 22.30, a soli 5 centesimi dal suo primato toscano U18, per poi vincere la staffetta 4x200m (1:33.38) insieme a Margherita Castellani, Benedetta Dambruoso e Matteo Berardo.

Nella gara individuale D’Amico è stato preceduto dal favoritissimo francese Steven Gomis (21.97), mentre al terzo posto si è classificato il portoghese António Vasconcelos (22.41).

Archiviata la stagione al coperto, l’atleta dell’Argentario si accinge a preparare una stagione outdoor tutta da scoprire dopo i recenti exploit che lo hanno portato ad essere in cima alle graduatorie nazionali di specialità al suo esordio in categoria.