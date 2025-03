CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor non sfonda al Capannino e nel derby dell’Under 23 della settima giornata è costretta al pareggio per 0-0 contro l’Iren Follonica. Partita comunque combattuta con i portieri in cattedra, capaci di neutralizzare le minacce. La più nitida occasione è capitata a Margeriti: Bussotti ha sventato la punizione di prima nel finale del primo tempo (elaborazione immagine da filmato dalla pagina Facebook Hc Castiglione).

Under 23 zona 4

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 0-0

IREN FOLLONICA: Alessandro Grossi, (Ernesto Maggi); Federico Asta, Alessandro Agresti, Marco Premoli, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Gabriele Talarico, Jacopo Mariotti, Francesco Margheriti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Giulio Donnini, Mattia Maldini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana 3-2

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-2

Cgc Viareggio-Follonica 21/3

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio 2-5

Spv Viareggio-Sarzana 12/3

Follonica-Blue Factor Castiglione 0-0

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor

Castiglione Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (7) 18 punti; Hc Castiglione (7) 11; Follonica (6) 10; Sarzana (6) 9; Spv Viareggio (6) 7; Cgc Viareggio (6) 0