FOLLONICA – «Senza il coperchio sui cestini la spazzatura cade tutta a terra» un nostro lettore, Claudio Cenerini, segnala la situazione dei cestini in piazza Vittorio Veneto, a Follonica. La foto è di un paio di giorni fa.

«Vorrei invitare il Comune a sostituire i cestini che attualmente sono senza coperchio, in maniera da evitare che i gabbiani facciano ogni giorno quello che si vede dalla foto e che non è certo una bella visione per una città che vuole essere turistica e pulita».