FIUMICINO (ROMA) – Il progetto“Lazio Experience” fa tappa nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino. Questa mattina la stampa nazionale proveniente da diverse regioni d’Italia alla scoperta del Lazio, già dal 28 febbraio, ha assistito ad un convegno sulle attrazioni turistiche e culturali della nostra città. Presenti in Aula il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Federica Poggio, dell’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli e dell’Assessore all’Ambiente e alla Pesca, Stefano Costa. Un incontro patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Presidente di Alfacomunicazione APSnato , Jusy Coppola. Il convegno ha messo in risalto tutte le potenzialità di Fiumicino, spesso nota esclusivamente come città aeroportuale e che invece offre ai visitatori una panoramica di attrattive affascinante ed eterogenea.

“Fiumicino non è solo una città ma è un ‘esperienza da vivere e da esplorare. – ha sottolineato il Sindaco durante il suo intervento. – ll nostro Comune rappresenta la principale porta di accesso all’Italia, grazie anche alla presenza dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo Da Vinci”. Ma è soprattutto un territorio da scoprire, che si estende lungo la costa tirrenica per 24km su una superficie di 220km. Con un patrimonio storico ed un’offerta turistica eterogenea, che spazia dal turismo balneare a quello culturale, rurale ed enogastronomico, Fiumicino, città con un’eredità millenaria ma proiettata nel futuro, rappresenta una delle destinazioni più affascinanti e complete d’Italia, ideale per chi cerca un contesto ricco di cultura, bellezze naturali e tradizioni locali. Proprio per questo a breve nascerà la “Fiumicino Turismo”, una società in house con il comune di Fiumicino, che si occuperà di promuovere il brand della città e di sviluppare il potenziale turistico del territorio, per fare di Fiumicino una città all’altezza delle più belle Capitali Europee.”

“Puntiamo a sviluppare un turismo che attraggai visitatori non solo per una notte o come luogo di transito, ma piuttosto per un’ esperienza di qualità che stimoli la voglia di sostare nella nostra città per più tempo, alla scoperta delle tante bellezze che ha da offrire. – commenta l’Assessore al Turismo, Federica Poggio. – Ogni giorno si possono ammirare paesaggi diversi e patrimoni archeologici tra i più belli al mondo come la Necropoli di Porto, la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, le Terme di Matidia, il museo delle Navi Romane, l’opera ingegneristica dei porti imperiali di Claudio e Traiano. Ed ancora, gioielli storico architettonici come la Torre di Palidoro, la Torre Niccolina, costruita nel 1450, l’Episcopio di Porto ed il suggestivo Borgo Valadier. L’Amministrazione comunale sta lavorando con impegno affinché la nostra città ottenga l’attenzione che merita dai turisti e che i suoi abitanti possano essere orgogliosi di viverci.”

“Con più di 600 ristoranti, alcuni dei quali stellati, Fiumicino è rinomata per la sua ampia offerta gastronomica, che include piatti a base di pesce fresco e prodotti locali di alta qualità, come le mandorle di maccarese, i pinoli di fregene. Il nostro territorio vanta inoltre imprese agricoli tra le più importanti d’Italia come la maccarese SPA che insiste sul nostro territorio da 1925 e che ha contribuito allo sviluppo della località di Maccarese. – ha dichiarato l’Assessore Biselli. – L’areoporto Leonardo Da Vinci conta quasi 50mln di passeggeri l’anno e il nostro intento è quello di far si che una parte dei turisti scelga di venire a visitare la nostra città. Recentemente, proprio per rendere il percorso dal centro all’aeroporto più facile ed ecologico, è stata inaugurata la ciclovia “Pedalaria”, lunga oltre 3 km e che attraversa alcuni dei siti archeologici più affascinanti della zona. “

“Il comune di Fiumicino è anche un importante centro nazionale per la pesca e vanta la flotta peschereccia più grande della regione. – ha ricordato l’Assessore alla Pesca e all’Ambiente, Stefano Costa. – Gli amanti della natura non rimarranno delusi dalle Oasi naturalistiche di Macchiagrande con i suoi 280 ettari ricchi di flora e fauna, l’Oasi Bosco Foce dell’Arrone e le Vasche di Maccarese, tutte gemme della Riserva del Litorale Romano, dove è possibile passeggiare, fare birdwatching e praticare escursioni. Un paesaggio variegato che comprende ambienti di grande valore ecologico e ricchi di biodiversità: dalle dune sabbiose alle pinete, come quella monumentale di Fregene, risalente al 1666, fino alle zone umide, dove la macchia mediterranea è interrotta da tratti di vegetazione ripariale e da canneti, habitat ideali per numerosi animali. Un’opportunità unica per riscoprire il contatto con la natura.”

Sono intervenuti al convegno Massimiliano Mattiuzzo, Presidente del Biodistretto Etrusco Romano che ha parlato del ruolo dell’agricoltura biologica nella filiera enogastronomica. Sergio Edstivi, Presidente della Fondazione Catalani; Pino Larango, Presidente della Pro Loco di Fiumicino il quale ha sottolineato l’Importanza della promozione locale e del coinvolgimento della comunità. Francesca Toto, Presidente della DMO Borghi Etrusco Romani che ha messo in risalto la valorizzazione dei borghi storici e turismo esperienziale.