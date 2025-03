SCANSANO – Meeting sul parco eolico di Scansano e le energie rinnovabili in Maremma presso il Teatro Castagnoli di Scansano.

Il teatro era gremito, con oltre 150 persone presenti. L’argomento ha evidentemente suscitato grande interesse, attirando imprenditori e residenti di Scansano e dei comuni limitrofi. L’incontro è stato aperto dal sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, il cui intervento iniziale si è incentrato sulla trasparenza e sul dialogo con i cittadini, con l’obiettivo di collaborare per un fine comune: la tutela del territorio.

Tra i presenti vi era anche un avvocato di Scansano, che ha illustrato le nuove normative che hanno favorito la massiccia proliferazione di richieste per la realizzazione di parchi eolici in Toscana e in tutta Italia. Queste disposizioni hanno incentivato la speculazione energetica e reso possibile l’industrializzazione di aree rurali e agricole. Sono stati evidenziati diversi punti critici delle recenti leggi.

Erano inoltre presenti rappresentanti di Tess – Transizione Energetica Senza Speculazione, che hanno sottolineato come molte altre aree stiano affrontando problematiche simili. Hanno ribadito che solo unendo le forze e sfruttando le risorse disponibili sarà possibile intraprendere la necessaria battaglia legale.

I rappresentanti di “Amici della Terra” hanno illustrato le loro iniziative e analizzato le criticità legate all’elevato numero di progetti eolici attualmente in fase di pianificazione, evidenziando come molti di essi siano guidati prevalentemente da interessi speculativi. Durante l’incontro si è fatto riferimento anche al recente meeting di Scansano sulla Cer – Comunità di Energia Rinnovabile, un’iniziativa che i comuni possono adottare per produrre e utilizzare energia a livello locale. Questo modello permetterebbe di eliminare la speculazione energetica, ridurre i costi di distribuzione e offrire un supporto sociale, garantendo l’accesso a energia a basso costo per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Le domande dei cittadini presenti hanno toccato vari aspetti relativi all’installazione e al funzionamento di un parco eolico di tali dimensioni, con particolare attenzione alle ripercussioni sulla salute, sull’economia locale, sulla natura e sull’ambiente.

«L’incontro – dicono dal gruppo “No al parco eolico di Scansano”, della durata di due ore, ha visto una partecipazione attiva, caratterizzata da un dialogo costruttivo e da una preziosa condivisione di informazioni. Siamo certi che seguiranno ulteriori incontri e che verrà costituito un comitato per portare avanti le azioni necessarie. Desideriamo ringraziare il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, per aver organizzato questo incontro e per il suo impegno nel rispondere alle istanze dei cittadini”.