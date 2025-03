Foto di repertorio

GROSSETO – Sgambetto della penultima Sporting Trestina a spese del Grosseto, battuto 2-1 in terra ostile. La ventiseiesima di campionato dei torelli, giocata in anticipo, si risolve con la settima sconfitta in un torneo che li vede quarti in attesa delle gare delle dirette concorrenti, in un girone in cui la leader Livorno ha già messo in ghiaccio il passaggio di categoria.

Decisiva la doppietta di Mencagli, in una ripresa dapprima animata dal gol dei maremmano Sabelli, a spezzare gli equilibri ed avvicinare gli unionisti alla seconda vittoria di fila. ma poco dopo la mezz’ora e a ridosso del 90′ gli umbri ribaltano la situazione, aggiudicandosi l’intera posta in palio (foto d’archivio di Paolo Orlando).

SPORTING TRESTINA: Fratti, Giuliani, Bucci, D’Angelo, De Meio, Sensi, Lisi, Marcucci, Mencagli, Ferri Marini, Buzzi, A disposizione: Tozaj, Borgo, Cenci, Migliorati, Dottori, Granturchelli, Boldrini, De Souza, Orselli. All. Calori.

GROSSETO: Raffaelli, Sabelli, Marzierli, Sabattini, Dierna, Bolcano, Caponi, Macchi, Sacchini, Senigagliesi, Guerrini. A disposizione: Lampret, Cretella, Chrysovergis, Addiego Mobilio, Nunziati, Shenaj, Sane, Possenti, Di Meglio. All. Consonni.

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia; assistenti Pernarella e Panella di Ciampino.

MARCATORI: 20′ st Sabelli, 32′ st e 44′ st Mencagli.