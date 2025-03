GROSSETO – Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia (Associazione d’arma).

L’associazione è composta da militari in servizio o ex militari che hanno fatto parte della Brigata paracadutisti, o reparti speciali dell’esercito, Marina, Aereonautica, Finanza e Carabinieri oltre che da soci aggregati, che hanno fatto lanci sotto controllo militare da civili.

Il consiglio rinnovato, è composto da : Marco Quercia – presidente; Enzo Straticò – vicepresidente; Marinella Palazzi – consigliera; Marino Armellini – consigliere; Biagio Giannone – consigliere; Luciano Mattarelli – revisore dei conti; Micaela Brusa – responsabile tesseramento; Aldo Guidi – responsabile tecnico; Gianluca Rossi – responsabile zona sud; Fabio Giuliani – responsabile zona nord.

«Si ringrazia vivamente – dice il neo presidente Marco Quercia – chi in questi anni ha dato un contributo fattivo a portare avanti i valori del paracadutismo militare, tutti gli iscritti sia ordinari che aggregati ed in particolare i presidenti che mi hanno preceduto, in particolare: Alessio Gonnelli, Franco Maffei, Roberto Vignoli ed Enzo Straticò. Una menzione speciale va a Carlo Gaita, una delle colonne portanti dell’associazione».