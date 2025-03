BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta esterna per le ragazze del Calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, uscite dalla trasferta contro il Montebianco Prato C5 con il punteggio di 0-7. Le giocatrici biancorossoblù sono entrate in campo con grande determinazione, dando subito il via a una partita intensa. Il Prato ha iniziato a spingere in attacco, ma la difesa dell’UsFG si è dimostrata solida e compatta. La prima occasione è arrivata con D’Antoni, che ha tentato un tiro al volo, ma la palla è uscita di poco.

Nonostante gli sforzi del Prato, il portiere Falcinelli si è fatta trovare pronta, sventando le minacce avversarie. Le ragazze hanno provato a sorprendere la difesa di casa, con D’Antoni che ha lanciato Rossi con un passaggio filtrante, ma il tiro è andato largo.

Una grande azione di D’Antoni, che si è liberata con un colpo di tacco e, dopo una bellissima ruleta, ha cercato di servire Abate, ma la palla è finita sul fondo. Nonostante le numerose discese e le occasioni create, è stato il Prato a passare in vantaggio.

Nella seconda frazione di gioco il Prato ha alzato i ritmi e ha allungato notevolmente il proprio vantaggio, chiudendo la partita con un netto 7-0. Nonostante il risultato, le ragazze biancorossoblù hanno dimostrato impegno e determinazione, ci sono molte cose positive su cui lavorare per il futuro.

“Abbiamo affrontato una grande squadra – commenta Giulia D’Antoni – ben allenata e con un gioco molto organizzato. Nella prima frazione di gioco siamo riuscite a rimanere compatte e a difenderci bene, ma nella seconda metà il Prato ha alzato i ritmi e ci ha sopraffatte. Il risultato finale è pesante da digerire, ma è giusto rispetto a ciò che hanno dimostrato in campo. È chiaro che stiamo attraversando un momento difficile, in cui fatichiamo a ottenere i risultati sperati. Dobbiamo rimboccarci le maniche, impegnarci di più e affrontare le prossime sfide con la giusta serietà e determinazione”.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, visto il valore delle avversarie – commenta Simona Zorzi – Nel primo tempo abbiamo retto bene, creando delle belle azioni e sventando quelle avversarie, mentre nel secondo tempo è mancata un po’ di forma fisica e l’infortunio del portiere ha fatto il resto. In più siamo andate a giocare senza quattro titolari che giocano sempre gran parte della partita”.

MONTEBIANCO PRATO C5: Sacchi, Nannetti, Pili, Durante, Briccolani, Bazzini, Torrini, Borghesi, Pizzirani, Caucci. All. Lanzuise, Giannattasio.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, D’Antoni, Baila Longo, Zorzi, Rinaldi, Abate, Borrelli, Barahona. All. D’Antoni.

MARCATORI: Borghesi (2), Torrini (2), Caucci, Pizzirani, Briccolani.