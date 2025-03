GROSSETO – Netta affermazione della Pallacanestro Grosseto Team 90 che si aggiudica il derby col Siena con un vistoso 80-57. Trascinato da capitan Franzese, il quintetto grossetano parte bene e chiude il primo quarto in vantaggio per 26-14. Nel secondo, i ragazzi di Manganelli giocano ancora concentrati e determinati riuscendo ad aumentare il divario grazie alle triple di Casanova, top scorer, e Bambini, implacabili: il tabellone dice 44-25.

Dopo l’intervallo i senesi cercano invano di arginare la verve realizzativa dei grossetani, ma Zucchini si impone con una serie di triple entusiasmanti, regalando ai suoi la sua migliore prestazione per il suo 22esimo compleanno: la partita finisce a +23 per i maremmani.

“Il Team 90 ha ristabilito i valori – ha commentato la società – si è dimostrato ben organizzato e saputo distribuire punti su tutti i ragazzi con un gioco corale e incisivo oltre ad una difesa di pregevole intensità. Con questo spirito di gruppo c’è da divertirsi. Bravi!.

Prossimo appuntamento venerdì 7 marzo alle 21:30 in casa del Frecce Azzurra Basket.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 4, Barabesi 4, Lettieri 3, Bambini 14, Zucchini 14, Casanova 18, Tinti 4, Terrosi 5, Franzese 7, Perfetti 6, Martinelli 1, Erman. Coach A. Manganelli, A. Goiorani, J. Pedicelli. Parziali: 26-14, 18-11, 20-20, 16-12.