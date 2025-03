FOLLONICA – Venerdì ricco di soddisfazione per il Follonica Hockey. Nel recupero dell’Under 13, il Sunny Hill Follonica liquida con un netto 8-0 i pari grado del Forte dei Marmi. Matador della giornata Nicholas Bacci, che con quattro centri trascina i ragazzi allenati da Michele Achilli alla vittoria: consolidato così il quinto posto nella classifica della zona 4.

Sunny Hill Follonica Under 13: Buonriposi, Righini, Fraternale, Biagini, Esposito, Bacci, Righini, Tarassi, Ricceri, Azzempamber. All. Achilli.

Prestazione da applausi anche per l’Iren Follonica Under 23 che porta a casa uno 0-0 che vale oro. I ragazzi di Alberto Aloisi hanno tenuto testa all’ HC Castiglione, che all’andata aveva prevalso per 6-3. Da evidenziare l’ottima prestazione di Alessandro Grossi che ha permesso con le sue parate di mantenere inviolata la porta del Follonica.

Iren Follonica Under 23: Grossi, Maggi E., Asta, Agresti, Premoli, Galgani, Maggi A., Talarico, Mariotti, Margheriti. All. Aloisi.