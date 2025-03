GROSSETO – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento a partire dalla mattina di domani, domenica 2 marzo, per l’arcipelago ed alcune aree della Toscana costiera ed interna. Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

A partire da domani, infatti, è previsto il rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici, in prossimità della costa centro-meridionale e sulle isole dell’arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.