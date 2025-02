GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 28 febbraio

CAPALBIO

Fino al 9-3-2025 – Riapre il Nuovo cinema Tirreno: tanti film, da “Follemente” a “Noi e loro”. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

28-2-2025 – Torna il Carnevale degli anziani e dell’amicizia: ecco tutti gli appuntamenti a Follonica

GROSSETO

28-2-2025 – “Donne per le Donne”: a Toscano Collezioni un incontro tra cultura, arte e riflessione

28-2-2025 – “Mi chiamo Norma”: alla Chelliana il monologo di e con Francesca Stranieri

28-2-2025 – Archeologia: al Polo universitario si parla di “Capolavori originari ed artisti greci ai Musei Capitolini”

28-2-2025 – Gian Maria Volontè protagonista alla Mediateca digitale: si parla del libro di Giovanni Savastano

28-2-2025 – “La Meticcia e il suo viaggio”: l’autrice racconta la sua storia alla Libreria delle ragazze

Fino al 2-3-2025 – “Grosseto ‘900”: al Polo Le Clarisse la mostra sul pittore Renato Natali, amico di Modigliani

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

MAGLIANO IN TOSCANA

28-2-2025 – Io mi racconto: 16 appuntamenti nelle biblioteche della provincia

MASSA MARITTIMA

28-2-2025 – Io mi racconto: 16 appuntamenti nelle biblioteche della provincia

ORBETELLO

28-2-2025 – Torna l’allegria con il Carnevaletto da 3 soldi: tra carri, musica e colori. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 4-3-2025 – Torna il carnevale a Pitigliano tra maschere, sfilate di carri allegorici e l’aperitivo in vigna

SABATO 1 marzo

AMIATA

1-3-2025 – Torna il “Carnevale morto”: in piazza la tradizione del corteo funebre goliardico

CAPALBIO

FOLLONICA

1-3-2025 – Carnevale: sfilata dei carri allegorici a partire dalle 16:45. Premiazione del carro e fuochi d’artificio

1-3-2025 – Neri Marcorè ospite al Piccolo cineclub Tirreno: presenta il suo primo film da regista “Zamora”

GROSSETO

1-3-2025 – “La Grande Mela”: al Teatro Moderno il concerto di Carnevale tra Jesus Christ Superstar e Cats

1-3-2025 – Pomeriggio di giochi e divertimento con la “Ludoteca itinerante”: ecco quando e dove

1-3-2025 – Umberto Tripodi espone al Misericordia: sabato il vernissage della mostra “Fragore”

1-3-2025 – “Puccini’s opera”: al Teatro degli Industri appuntamento per gli amanti della danza

1-3-2025 – Concerto per chitarra all’istituto “Giannetti”: da Bach a Cortese con Alessandro Benedettelli

ORBETELLO

PITIGLIANO

SORANO

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura

DOMENICA 2 marzo

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 9-3-2025 – Si celebra la Festa della donna: dal libro “Mi fido di te” alla giornata gratis al Muvet

GROSSETO

2-3-2025 – Tra musica e saggezza contadina: il duo Monarimari in concerto al Parco della Maremma

MONTEROTONDO MARITTIMO

2-3-2025 – Una rassegna di racconti assurdamente reali: “I trucioli” de Gli Omini sul palco del teatro Ciliego

PITIGLIANO

SORANO

