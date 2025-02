GROSSETO – Una gara fondamentale per i playoff attende sabato alle 18 al Palasport di via Austria la Gea Basketball Grosseto, che si confronta, nell’ottava giornata del campionato di serie C femminile, con la Pallacanestro Femminile Pisa, formazione che sopravanza di due punti il quintetto allenato da Silvio Andreozzi. Le ragazze biancorosse sono reduci da una sconfitta, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, sul campo della Pallacanestro Firenze, a causa di un calo nella terza frazione, dopo un primo tempo giocato alla pari. Nel confronto con le pisane serviranno determinazione, cuore e la miglior condizione per portare a casa un successo che potrebbe riaprire completamente i giochi per un posto nei playoff promozione.

Nella gara d’andata la Gea è stata superata per 56 a 42 e oltre a vincere, dunque, le grossetani proveranno anche a ribaltare la differenza canestri, che potrebbe essere determinante in caso di arrivo in parità.

“Le mie ragazze sono cariche a pallettoni – sottolinea coach Andreozzi – Era tanto che non vedevo questa carica. Ci sono vibrazioni positive da tutta la settimana. Abbiamo tanta voglia di rivalsa dopo sconfitte che sono dovute più ai nostri demeriti che ai meriti delle avversarie. Ci aspettano quattro finali. Fondamentale sabato sarà vincere di mezzo punto e giocare con l’atteggiamento che ho visto agli allenamenti, poi se riusciremo a ribaltare il -14 dell’andata tanto meglio, ma non sarà facile. Pisa è una squadra maliziosa, che mette le mani addosso, ma ripeto, le mie atlete hanno le giuste motivazioni per fare bene”.

La Gea recupera Chiara De Michele, ma non avrà Matilde Pepi, impegnata a Pisa con l’under 15.

Convocate Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Federica Cipolletta, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele, Martina Borellini.

La classifica: Pall. Femm. Montecatini 34 punti; Cestistica Rosa Prato 26; Farmacia Biagi Capannori e B.F. Porcari 24; Baloncesto Firenze, Affrico Firenze 20; Pall. Femm. Firenze 18; Pall. Femminile Pisa 16; Gea Grosseto 14; Castelfiorentino 12; Ficeclum Fucecchio e Pall. Femm. Viareggio 4.