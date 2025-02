GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Romano di Condat

San Romano di Condat, vissuto nel V secolo, fu un eremita che si ritirò sui monti del Giura in Francia. Fondò la sua prima comunità monastica a Condat, dedicando la sua vita alla preghiera e alla penitenza. La sua mitezza e tolleranza sono ricordate in particolare in un episodio in cui abbracciò due lebbrosi, che guarirono miracolosamente.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 06:50

Tramonto: 18:05

Nati oggi:

Michel de Montaigne (1533) – Filosofo, scrittore e politico francese, noto per i suoi “Saggi”, che hanno influenzato la letteratura e il pensiero occidentale.

Gustav Thöni (1951) – Ex sciatore alpino italiano, vincitore di quattro Coppe del Mondo generali e medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1972.

Gabriella Carlucci (1959) – Conduttrice televisiva e politica italiana, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per il suo impegno politico.

Daniela Masseroni (1985) – Ex ginnasta ritmica italiana, ha conquistato numerose medaglie in competizioni internazionali, tra cui l'oro ai Mondiali del 2009.

Antonello Riva (1962) – Ex cestista italiano, considerato uno dei migliori marcatori nella storia del basket italiano.

Accadde oggi:

1525 – Il re azteco Cuauhtémoc viene giustiziato da Hernán Cortés, segnando la fine dell’Impero azteco.

1935 – Wallace Carothers, chimico statunitense, sintetizza per la prima volta il nylon, rivoluzionando l'industria tessile.

1986 – Olof Palme, primo ministro svedese, viene assassinato a Stoccolma, un evento che sconvolge la nazione e il mondo intero.

1991 – Si conclude la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait, con la liberazione del Kuwait dalle forze irachene.

2013 – Termina il pontificato di Benedetto XVI, primo papa a dimettersi nell'era moderna.

Curiosità sulla Maremma:

Oggi esploriamo Pitigliano, un affascinante borgo della provincia di Grosseto, noto come la “Piccola Gerusalemme” per la storica presenza di una comunità ebraica. Arroccato su una rupe tufacea, Pitigliano offre un panorama mozzafiato e un intricato dedalo di vicoli e stradine. Tra le principali attrazioni vi sono l’Acquedotto Mediceo, il Palazzo Orsini e la Sinagoga, testimonianza della convivenza tra culture diverse. Le vie cave etrusche, antichi percorsi scavati nel tufo, rappresentano un patrimonio storico e naturalistico imperdibile per chi visita la zona.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.