GROSSETO – E’ un anticipo sabatino la ventiseiesima fatica di campionato del Grosseto calcio, che si prepara ad affrontare la penultima Sporting Trestina (foto d’archivio di Paolo Orlando). Relativamente più sereno il clima nella società biancorossa, che alla vigilia del match contro gli umbri ha preferito, per problemi di tempistiche, non concedere la solita conferenza stampa.

Il team grossetano recupera sempre più uomini: rientra infatti a disposizione di mister Consonni il capitano Riccardo Cretella dopo il lungo stop, ma nella prossima settimana c’è l’auspicio che tutti i giocatori possano tornare nella rosa, con i rientri di Benucci e Riccobono, attualmente ancora out. L’obiettivo societario resta quello del secondo posto e della vittoria dei playoff, senza escludere l’eventualità di un ripescaggio.

Convocati Addiego Mobilio, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Cretella, Di Meglio, Dierna, Grasso, Guerrini, Lampret, Macchi, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi e Shenaj.

Uscite anche le informazioni circa i biglietti: l’acquisto potrà essere effettuato direttamente alla biglietteria dello stadio il giorno della partita; il prezzo del settore ospiti è unico ed è di 12.00 €.

Il fischio d’inizio è domani sabato 1 marzo alle 14,30 allo stadio Lorenzo Casini.

Il programma e gli arbitri della 26esima giornata del girone E:

Figline-Aquila Montevarchi (28/2, Abou El Ella, Milano)

Flaminia Civitacastellana-Fezzanese (28/2, Gervasi, Cosenza)

Sporting Trestina-Grosseto (28/2, Mozzillo, Reggio Emilia)

Follonica Gavorrano-Ostia Mare (Dallagà, Rovigo)

Fulgens Foligno-San Donato Tavarnelle (Ambrosino, Torre del Greco)

Livorno-Orvietana (Aloise, Voghera)

Poggibonsi-Seravezza (Cerqua, Trieste)

Sangiovannese-Siena (Tassano, Chiavari)

Terranuova Traiana-Ghiviborgo (Zantedeschi, Verona)

La classifica:

Livorno 60 punti; Seravezza, Fulgens Foligno 45; Grosseto 42; Siena 40; Ghiviborgo 38; Orvietana 36; Follonica Gavorrano, Poggibonsi 33; Ostiamare 32; Sangiovannese, San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi 31; Figline 29; Terranuova Traiana 25; Flaminia Civitacastellana, Sporting Trestina 23; Fezzanese 18