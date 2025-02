FOLLONICA – Il maltempo non lascia tregua al Carnevale. Considerate le previsioni per sabato 1, data scelta per l’ultima sfilata, l’Associazione Carnevale ha deciso di posticipare la sfilata conclusiva della 58a edizione a domenica 2 marzo.

L’orario di partenza del corso mascherato è fissato alle 15. La sfilata si terrà come di consueto nel tradizionale circuito sul lungomare Carducci e si concluderà, poco prima del tramonto, con la proclamazione del carro e della mascherata vincitori, con i verdetti che sono stati già espressi dalle giurie tecniche in occasione del secondo corso mascherato e che verranno svelati dal palco di piazza a Mare.

Subito dopo la sfilata e la proclamazione dei verdetti è previsto lo spettacolo pirotecnico che sancirà la chiusura ufficiale dei corsi mascherati. I fuochi d’artificio verranno predisposti con le stesse modalità dello spettacolo di ferragosto. Rimangono validi i biglietti online emessi per il sabato.

Il biglietto di accesso ha un costo di 7 euro, invariato rispetto agli anni passati. Il ticket dà accesso a numerose agevolazioni e convenzioni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.carnevaledifollonica.it nel quale sarà anche possibile effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso on line al prezzo di 8 euro (7 euro più 1 euro di prevendita). Con l’acquisto on line del biglietto, in prevendita, si avrà l’ingresso prioritario al circuito.