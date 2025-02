GROSSETO – Rinnovato l’accordo di sostegno di Estra all’Atlante Grosseto ASD calcio a 5 Sponsor ufficiale per la formazione della Serie A2 Nazionale Figc per il 2024/25. Il radicamento di Estra nel territorio maremmano trova dunque nuove conferme nel rinnovo del sodalizio con la società biancorossa di calcio a 5, che milita nel Campionato di serie A2 Nazionale e nel Campionato Under 19 Nazionale e che vestirà i colori di Estra.

La collaborazione consentirà all’associazione sportiva di beneficiare del sostegno di Estra e ad Estra di godere della giusta visibilità in termini di comunicazione e attraverso i materiali grafici e promozionali, come lo striscione, posto in campo fronte tribuna presso il Palazzetto Comunale “La Bombonera”, sede degli incontri casalinghi, la possibilità di promuovere, nell’ambito delle manifestazioni calcistiche, i propri prodotti commerciali, oltre all’opportunità di promuovere il marchio ad ampio raggio, con l’apposizione del logo on back of shirt nei completi ufficiali utilizzati nelle gare di campionato poiché le stesse sono disputate, data la categoria calcistica, in sedi di trasferta di tutto il Centro Italia. Il contratto avrà durata un anno e coprirà l’intera stagione calcistica 2024/25. “E’ un onore per la nostra Associazione Sportiva poter collaborare anche per questa stagione con un’azienda così importante come la Vostra – ha aggiunto Iacopo Tonelli, presidente dell’Atlante Grosseto ASD – e riscontrare ancora una volta l’attenzione e il sostegno che dedicate al ruolo dell’associazionismo dilettantistico sportivo che, come scopo principale, ha quello di formare, insegnare i valori dello sport e far divertire ragazzi. Il fatto che la collaborazione si rinnovi ogni anno è una conferma per noi della vostra fiducia nel nostro progetto sportivo. Senza di voi tutto ciò non sarebbe possibile. Grazie per il sostegno”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno all’Atlante Grosseto ASD – ha dichiarato il Presidente di Estra, Francesco Macrì – una realtà sportiva che rappresenta con passione e impegno il territorio maremmano. Questo accordo non è solo una sponsorship, ma la conferma di una collaborazione che negli anni è diventata un vero e proprio legame con una squadra che incarna i valori dello sport, dell’inclusione e della crescita dei giovani. Crediamo fortemente nel ruolo delle associazioni dilettantistiche, che con dedizione formano atleti e cittadini, contribuendo a rendere lo sport un’opportunità di crescita per il territorio. Sostenere l’Atlante Grosseto significa investire in questi valori e in una comunità che merita di essere valorizzata. Saremo al fianco della squadra per tutta la stagione, con la convinzione che insieme potremo raggiungere grandi risultati dentro e fuori dal campo”.