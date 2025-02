GAVORRANO – «Nel Consiglio comunale odierno il nostro gruppo è stato messo davanti alla pretestuosità di una mozione inconcludente presentata dal gruppo di opposizione “Noi per Gavorrano”, che aveva come fine quello di esprimere una solidarietà priva di contenuti alle nostre Forze dell’ordine».

A riportare l’episodio è il gruppo consiliare di maggioranza “Gavorrano Progressisti Uniti” in una nota.

«Forze dell’ordine alle quali va indubbiamente la nostra vicinanza e che onoriamo e rispettiamo quotidianamente nello svolgimento del loro lavoro. Lavoro che siamo consapevoli garantisce il quieto vivere della nostra società».

«Proprio per questo avevamo chiesto al consigliere Andrea Maule ed al suo gruppo di condividere la mozione, contestualizzandola al nostro territorio che negli anni ha vissuto ingenti tagli nel settore delle Forze dell’ordine. In questo contesto abbiamo proposto al gruppo di minoranza di condividere una mozione che chiedesse al Governo risorse e personale per rafforzare la presenza e il presidio nel nostro territorio. È qui che abbiamo assistito ad un deplorevole atteggiamento tenuto dal capogruppo Maule, che incapace di sostenere un civile e rispettoso confronto ha intimato in modo estremamente maleducato al nostro capogruppo Giulio Querci di “stare zitto” per più volte. Il sindaco è dovuto intervenire per riportare ad un sereno confronto democratico».

«Riteniamo questo un atto gravissimo che manca di rispetto all’istituzione che tutti i consiglieri sono democraticamente tenuti a rappresentare. Oltre ad essere un attacco ed una mancanza di rispetto per il capogruppo Querci, denota un preoccupante modo di intendere le istituzioni».

«Sarà nostra premura – conclude la nota – presentare a breve termine una mozione che vada a chiedere un sostegno concreto alle Forze dell’Ordine in termini di mezzi, risorse e personale, tenuto conto anche delle difficoltà che presenta il nostro territorio».