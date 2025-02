GROSSETO – Un fiocco tricolore, simbolo della Costituzione italiana, appuntato sulle toghe. Si sono presentati così stamattina i magistrati nell’aula della corte di assise del Tribunale di Grosseto nel giorno in cui è stato indetto lo sciopero per protestare contro la riforma della Giustizia.

Oltre il 90% dei magistrati in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Grosseto ha aderito alla giornata di mobilitazione indetta a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). La protesta è stata organizzata per esprimere contrarietà alla riforma della giustizia proposta dal Ministro Carlo Nordio, attualmente in discussione.

Le criticità della riforma La riforma prevede la netta separazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, con l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e di un’Alta Corte disciplinare autonoma. Secondo i magistrati, queste misure metterebbero a rischio l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione senza risolvere problemi strutturali del sistema giudiziario, come la lentezza dei processi e la carenza di risorse. Timori per l’indipendenza della magistratura Tra le principali preoccupazioni sollevate dall’ANM vi è il timore che la separazione delle carriere possa rendere il pubblico ministero più esposto all’influenza del potere esecutivo, con il rischio di comprometterne l’indipendenza. Inoltre, la rigidità del nuovo assetto potrebbe ridurre la qualità del giudizio, limitando la formazione di magistrati con un’esperienza completa della giurisdizione. Un ulteriore punto critico riguarda l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare separata dal CSM. Attualmente, il Consiglio Superiore della Magistratura garantisce l’autonomia della magistratura anche nella gestione disciplinare. La creazione di un organo esterno, con una composizione potenzialmente influenzata da logiche politiche, potrebbe compromettere questa garanzia, esponendo i magistrati a pressioni esterne. Dubbi sulla selezione dei membri del CSM La riforma prevede anche l’introduzione del sorteggio per la nomina dei membri togati del CSM e dell’Alta Corte disciplinare. L’ANM evidenzia come questo meccanismo possa penalizzare il merito e la rappresentatività, affidando incarichi di grande responsabilità a magistrati scelti in modo casuale, senza criteri di esperienza e competenza. Appello al confronto istituzionale L’ampia adesione allo sciopero da parte dei magistrati di Grosseto evidenzia la forte preoccupazione per le conseguenze della riforma sulla giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini. L’ANM locale sottolinea la necessità di un confronto istituzionale approfondito per garantire una riforma equilibrata e rispettosa dei principi costituzionali.

L’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Grosseto comunica che oltre il 90% dei magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari di Grosseto (Tribunale e Procura della Repubblica) ha aderito allo sciopero indetto a livello nazionale per manifestare la propria contrarietà alla riforma della giustizia, attualmente in discussione.

La riforma, promossa dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, prevede una netta separazione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, con la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, nonché di un’Alta Corte disciplinare separata dal sistema di autogoverno della magistratura. Sebbene l’iniziativa venga presentata come un rafforzamento dell’imparzialità della giurisdizione, essa solleva numerose criticità sotto il profilo dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, principi cardine di uno Stato di diritto, senza offrire alcuna soluzione ai veri problemi della giustizia, tra i quali l’eccessiva durata dei processi e la carenza delle risorse umane e materiali.

Le principali preoccupazioni riguardano:

Il rischio di alterazione dell’equilibrio tra poteri dello Stato : la separazione delle carriere , unita alla previsione di due distinti organi di autogoverno , potrebbe esporre il pubblico ministero a una maggiore influenza dell’esecutivo , riducendone l’indipendenza e assimilarlo alla figura di un avvocato dell’accusa . Possibile riduzione della qualità del giudizio : l’attuale sistema consente ai magistrati di acquisire una visione complessiva della giurisdizione e garantisce una più equilibrata amministrazione della giustizia . La separazione rigida delle carriere eliminerebbe questa possibilità di crescita professionale , con un potenziale impoverimento delle competenze giurisdizionali . L’istituzione di un’Alta Corte disciplinare separata dai Consigli Superiori della Magistratura : si tratta di un aspetto particolarmente critico della riforma . Attualmente , la funzione disciplinare è esercitata dal CSM , che garantisce l’indipendenza dei magistrati rispetto al potere politico . La riforma propone invece di affidare tale competenza a un organo esterno , con una composizione che potrebbe esporre i magistrati a influenze estranee alla giurisdizione . Questa soluzione rischia di minare l’autogoverno della magistratura , compromettendo la libertà di giudizio e rendendo i magistrati più vulnerabili a pressioni esterne . Il sorteggio per la nomina dei membri del CSM e dell’Alta Corte disciplinare : tra gli elementi più discutibili della riforma figura l’introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti togati non solo del Consiglio Superiore della Magistratura , ma anche dell’Alta Corte disciplinare . Questo sistema , anziché ridurre il peso delle correnti nella magistratura come sostenuto dai promotori della riforma , rischia di determinare una scelta dei membri priva di criteri meritocratici e di effettiva rappresentatività . Il CSM e l’Alta Corte disciplinare sono organi di garanzia costituzionale con funzioni delicate , che richiedono esperienza , equilibrio e autorevolezza . La selezione casuale dei loro componenti potrebbe compromettere la qualità delle decisioni in materia di nomine , trasferimenti e azioni disciplinari , affidando ruoli di grande responsabilità a magistrati privi di un’adeguata preparazione o vocazione per tali compiti .

Inoltre, il sorteggio escluderebbe ogni forma di valutazione basata su competenze specifiche, trasformando due organi fondamentali per l’indipendenza della magistratura in meccanismi puramente aleatori. Nel caso dell’Alta Corte disciplinare, questo sistema potrebbe portare a decisioni non uniformi, a una maggiore imprevedibilità nella giustizia disciplinare e a un possibile condizionamento indiretto sull’attività dei magistrati.

L’adesione così ampia allo sciopero da parte della magistratura grossetana è il segnale di una forte preoccupazione per il futuro dell’indipendenza del potere giudiziario e per le garanzie fondamentali riconosciute ai cittadini. L’ANM di Grosseto ribadisce la necessità di un confronto istituzionale serio e approfondito, che tenga conto dei profili critici evidenziati e che miri a una riforma della giustizia equilibrata e rispettosa dei principi costituzionali.

Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Grosseto