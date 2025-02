GROSSETO – Partiranno a breve i lavori per la messa a punto delle strisce pedonali e il Comune di Grosseto vieta la sosta dei mezzi su via Carnicelli all’altezza della caserma dei Vigili del fuoco.

«A oggi solo una piccola parte dei camper presenti in zona è stata spostata altrove. Si segnala che a breve, per i mezzi rimasti, sarà attivata la polizia municipale per le azioni del caso» avverte il Comune.