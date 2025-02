FOLLONICA – «Qui dentro c’è qualcuno che ha dei problemi». È Francesca Stella, consigliera comunale del Partito democratico a referire durante la seduta odierna del consiglio comunale una situazione legata alla lotta all’evasione. Il suo intervento, arrivato durante la discussione per la votazione del bilancio di previsione del 2025, è stato molto diretto.

In riferimento alle entrate tributari del comune Stella ha parlato dell’importanza della lotta all’evasione e anche del buon esempio che deve essere dato in primis dagli amministratori come i consiglieri comunali.

«C’è un problema fondamentale – ha detto Stella – lo sappiamo tutti qual è il problema. E io lo voglio riferire in questa assise; qui dentro c’è qualcuno che c’ha i problemi. Gli accertamenti vanno fatti perché dobbiamo essere d’esempio, i furbetti vanno scoperti».

«Le doppie residenze – ha aggiunto – non si possono avere». Poi rivolgendosi al sindaco Matteo Buoncristiani Stella ha detto: «Sindaco, lei è tranquillo con la sua residenza?». Il sindaco ha risposto di sì. Allora Stella ha proseguito il suo intervento dicendo: «Sappia che è partito in questo momento un accesso agli atti per verificare la posizione di tutti i consiglieri, di tutti i membri della giunta perché non possiamo permetterci di avere macchie di questo tipo. Non se lo può permettere, a maggior ragione un sindaco. Dovranno essere accertate tutte le situazioni del caso da parte di ognuno di noi. Noi, se volete, vi forniamo già da ora, senza bisogno di spendere una lira, tutti i nostri certificati di residenza e tutti i nostri certificati anagrafici».

Parole dure di Stella contro la possibilità che qualcuno in consiglio comunale abbia false residenze per eludere tributi comunali. Tutto però, a questo punto, come detto da Stella sarà accertato visto che la stessa consigliera ha richiesto un accesso agli atti che dovrebbe fugare ogni dubbio sulla situazione che riguarda sindaco, assessori e consiglieri.