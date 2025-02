GROSSETO – È morto Gianfranco Mignarri. A darne notizia è l’associazione di cui faceva parte, Anpas Humanitas Grosseto.

“Ci lega a lui una profonda stima e un grande affetto – dicono da Anpas -. Alla moglie Graziana e alla figlia Cecilia, va il nostro caloroso abbraccio in questo momento difficile. Di Gianfranco ci rimarrà nel cuore il sorriso solare e la disponibilità d’animo che lo ha portato a fondare l’associazione oramai 15 anni fa”.

Pioniere insieme a Davide Bisdomini, Alessandro Sfondrini, Alessandro Bazzani, Ido Pesucci, Sabatino Cipriani e Maria Daniele D’Andrea, tutti amici che a Roselle tra il 2010 e il 2011 iniziarono a svolgere i servizi con la prima ambulanza. All’epoca l’associazione aveva sede sotto la pensilina bar Guidoni, per poi trasferirsi alla Proloco, nel palazzo delle Terme leopoldine, e infine in via Smeraldo.

“Quando a primavera inaugureremo la nuova sede in via dello Zircone – conclude Anpas -, avremo nel cuore Gianfranco”.

Oggi, giovedì 27 febbraio, alle 15:30 il funerale al cimitero di Sterpeto.