GROSSETO – Un altro fine settimana da ricordare per le giovanissime atlete della Polisportiva Barbanella Uno, che hanno partecipato con profitto al campionato regionale silver di Serie D da categoria Ld3 e Lc3 base zona mare, portando a casa straordinari risultati.

Al loro esordio nella categoria Lc3 allieve, Emma Mori, Miriam di Gregorio e Mia Del Ghianda conquistano la medaglia di bronzo, mentre nella categoria Ld3 base allieve, sale sul gradino più alto del podio la squadra composta da Petra Parmesani, Daria Pezzuto, Perla Girelli e Giulia Lori.

Sfiorano il podio, nella categoria Ld3 base junior e senior, le compagne di squadra Ambra Conti, Naike Venturi, Alessia Lori, Luce Girelli e Melania Santini, ottenendo comunque un buon quarto posto.

In attesa dei prossimi successi, le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali rientrano a Grosseto soddisfatte della performance ottenute e cariche per le prossime competizioni.