FOLLONICA – Il gruppo consiliare “Prima Follonica” non cambia nome. La richiesta avanzata da Riccardo D’Ambra, unico membro e capogruppo, di cambiare il nome in “Gruppo misto di maggioranza” non è stata accettata. A dare la notizia ufficiale della “bocciatura” della richiesta di D’Ambra, è stato il presidente del consiglio comunale Alberto Aloisi nella seduta odierna dell’assemblea cittadina.

Sempre durante la stessa seduta D’Ambra, durante le comunicazioni istituzionali, ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro i tre dipendenti del comune di Follonica che hanno rilasciato il parere rigettando di fatto la richiesta di cambiare nome al gruppo Prima Follonica.

D’Ambra ha anche spiegato che oltre all’esposto presentato rispetto alla vicenda del nome del gruppo consiliare, lui stesso ha presentato un altro esposto, sempre contro i tre dipendenti, Gabriele Pecoraro, segretario comunale, Gemma Mauri, vice segretaria comunale e Stefania Sili, avvocato del comune, legato alle nomine del Cda delle Farmacie comunali.

pecoraro mauri e sili