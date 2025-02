GROSSETO – Gli agenti della divisione Pas e della squadra volanti della Questura, con il supporto del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e della Polizia municipale di Grosseto, durante lo scorso fine settimana hanno effettuato controlli di natura amministrativa e preventiva orientati soprattutto a contrastare i fenomeni della “Mala movida”, dell’etilismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei locali notturni attivi il fine settimana nella città di Grosseto.

Durante questi servizi sono stati controllati sette esercizi commerciali ed effettuati due accessi ispettivi presso le attività per le quali è previsto il rilascio di specifica licenza mentre 122 sono state le persone identificate.

Sono state elevate due sanzioni amministrative per ubriachezza molesta ed una sanzione amministrativa per omessa comunicazione di ospitalità di straniero aggravata (il cosiddetto decreto Caivano). Infine è stato emesso un divieto di accesso ai centri urbani aggravato (il cosiddetto “Daspo Willy”) per due anni in conseguenza della lite avvenuta all’interno di un locale da ballo.

Dal controllo degli avventori, sono stati sequestrati sostanza stupefacente ed un coltello a serramanico.

Per quanto riguarda il contrasto all’immigrazione clandestina, un cittadino extracomunitario controllato, è risultato privo di permesso di soggiorno. Lo straniero, dopo le pratiche amministrative, è stato accompagnato presso il centro per rimpatri di Potenza da personale della Questura di Grosseto.