FOLLONICA – Weekend dolceamaro per le giovanili del Follonica Hockey. Netta vittoria per l’Evergreen Follonica Under 11 nel recupero disputato al PalaArmeni contro la Rotellistica Camaiore. I piccoli del mister Franco Polverini si sono imposti 6-2 sui rivali versiliesi, detentori del titolo di Campioni di Italia di categoria. Matador della serata il solito Nerozzi, piccolo ma efficace, che con 4 reti trascina i compagni alla vittoria e alla permanenza solitaria in testa alla classifica di zona 4, con la probabile partecipazione alle finali nazionali. In gol con una doppietta anche Rosadini.

Sconfitta per 5 a 0 invece per la BluOptik Follonica Under 15 contro l’HC Castiglione, compagine tra le favorite per la vittoria finale del Campionato Nazionale di categoria. Nonostante il risultato negativo, i ragazzi di Bellan hanno dimostrato nuovamente la crescita, arginando gli attacchi Castiglionesi nel migliore dei modi, soccombendo poi alla superiorità tecnica e anagrafica. A dimostrazione la netta differenza del risultato dell’andata con una sconfitta ben più pesante, 14 a 1. Da evidenziare il continuo ritrovamento di forma per l’estremo difensore Asta, rientrato dopo un lungo stop.