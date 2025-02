CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due vittorie per le giovanili della Blue Factor: al Casa Mora l’Under 23 nella sesta giornata batte con un ottimo secondo tempo l’Spv Viareggio per 6-2. Chiude con la dodicesima vittoria del campionato l’under 15: nel derby al Capannino, il Castiglione passa per 5-0. L’Under 23 ha comunque dovuto sudare per piegare la resistenza dell’Spv: primo tempo chiuso sull’1-1, poi dopo il momentaneo 2-2 ad inizio ripresa, il Castiglione ha preso il largo, chiudendo per 6-2. Tripletta per Mattia Maldini, doppietta per Matteo Faelli e gol di Francesco Cornacchini.

L’Under 15 (nella foto) non ha fatto sconti e come all’andata ha battuto il Follonica, questa volta a domicilio. Gara comunque combattuta, con i biancocelesti avanti 2-0 alla fine del primo tempo con le reti di Lorenzo Turbanti e Mattia Sforzi. Nella ripresa il Castiglione chiude i conti: in gol Diego Bracali e la doppietta di Filippo Bagnoli. La Blue Factor chiude così la regular season con 12 vittorie su 12, 116 gol fatti e 16 subiti.

Under 23 zona 4

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Fedrico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Riccardo Palushi, mattia Maldini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Jacopo Enrico Mascherpa); Brando Del Mecio, Jonas Cinquini, Francesco Poletti, Mattia Bicicchi, Cristian Tomei, Lorenzo Cortesi, Mattia Menegatti. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-1) 5’34 Maldini (C), 22’25 Tomei (V); st 7’45 Faelli (C), 10’49 Fra.Poletti (V), 17’37 Maldini (C), 21’43 Faelli (C), 22’19 Cornacchini (C), 23’15 Maldini (C).

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana 3-2

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-2

Cgc Viareggio-Follonica 21/3

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Sarzana Rinv.

Follonica-Blue Factor Castiglione

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (6) 15 punti; Hc Castiglione (6) 10; Follonica (5), Sarzana (6) 9; Spv Viareggio (6) 7; Cgc Viareggio (5) 0

Campionato Under 15 – zona 4

Follonica-Blue Farctor Castiglione 0-5

FOLLONICA: Andrea Asta, (Roberto Del Viva); Christian Galgani, Massimo Stoluto, Cristian Donati, Nicholas Bacci, Matteo Tonarelli, Nicolò Moda, Gioele Riccieri. All. Fabio Bellan.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (0-2) 5’32 Turbanti (C), 11’34 Sforzi (C); st 3’50 Bracali (C), 12’58 e 18’54 Bagnoli (C),

1a giornata 19 ottobre – 8a giornata 21 dicembre

Spv Viareggio-Gb Mec Cgc Viareggio 9-2 – 7-2

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 1-4 – 3-8

Follonica-Sarzana 0-5 – 2-3

2a giornata 24/26 ottobre – 9a giornata 11 gennaio 2025

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 15-1 – 6-0

Gb Mec Cgc Viareggio-Follonica 11-4 – 1-1

Sarzana-Rotellistica Camaiore 4-2 – 2-

3a giornata 2 novembre – 10a giornata 25 gennaio

Gb Mec Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 3-2 – 1-3

Follonica-Cp Grosseto 2-4 – 3-2

Sarzana-Spv Viareggio 2-10 – 2-3

4a giornata 9 novembre – 11a giornata 1 febbraio

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-6

Cp Grosseto-Sarzana 5-3 – 0-3

Rotellistica Camaiore-Follonica 10-0 – Rinv.

5a giornata 16/23 novembre – 12a giornata 8 febbraio

Spv Viareggio-Follonica 10-2 – 8-0

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 1-3 – 3-2

Blue Factor Castiglione-Gb Mec Cgc Viareggio 24-0 – 11-1

6a giornata 30 novembre – 13a giornata 22 febbraio

Sarzana-Blue Factor Castiglione 2-10 – 1-6

Gb Mec Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-4 – 2-5

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 4-11 – Rinv.

7a giornata 7 dicembre – 14a giornata 1 marzo

Spv Viareggio-Cp Grosseto 9-1

Blue Factor Castiglione-Follonica 14-1 – 5-0

Cgc Viareggio-Sarzana 3-1

Classifica

Hc Castiglione (12) 36 punti; Spv Viareggio (10) 24; Cp Grosseto (11) 15; Rotellistica Camaiore (11), Sarzana (11) 12; Cgc Viareggio (11) 10; Follonica (12) 7