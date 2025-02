ROMA – Questa mattina il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Roma.

“Un colloquio costruttivo e positivo, necessario per discutere dei diversi progetti che vedono la Maremma coinvolta – spiega il sindaco –. Ho voluto portare all’attenzione del ministro, che ha accettato di incontrarmi in tempi brevissimi e che ringrazio, le numerose criticità relative alla mobilità provinciale grossetana. Da decenni soffriamo di una carenza di infrastrutture moderne e sicure: questo ostacola il progresso economico, il lavoro delle imprese e rende il nostro territorio meno attrattivo per le aziende. Una situazione che penalizza anche il nostro comparto turistico che potrebbe, se sostenuto da una viabilità e da dei trasporti di livello superiore, fare un’ulteriore salto di qualità”.

Tra le problematiche evidenziate vi è appunto la viabilità stradale, con particolare riferimento alla E78, un progetto che grazie all’impegno del ministero sta finalmente vedendo il completamento nella tratta Grosseto-Siena, prossima all’inaugurazione, ma che resta incompleto nella parte verso Fano.

Altro argomento, ovviamente, quello relativo alla Tirrenica, un’infrastruttura vitale per lo sviluppo economico della regione, ma ancora incompleta e pericolosa in molti tratti dove si continuano a registrare alti tassi di incidentalità.

“Sulla dorsale costiera – insiste Vivarelli Colonna – contiamo troppi morti. È una strada pericolosa che esige un netto miglioramento. Lo ho ripetuto anche al ministro Salvini, ovviamente consapevole della situazione e disponibile ad agire”. Molti i temi affrontati al ministero, tra cui quello del trasporto ferroviario: “Ho chiesto – prosegue il sindaco di Grosseto – un potenziamento della stazione del capoluogo per quanto riguarda i servizi e la sicurezza. Ho evidenziato la necessità di migliorare i collegamenti ferroviari diretti tra Grosseto e Firenze, nonché il potenziamento della linea Monte Antico-Asciano, che potrebbe diventare una risorsa fondamentale per il turismo ferroviario, se adeguatamente promossa e riattivata”.

“L’incontro è andato molto bene – prosegue il sindaco -. Ho trovato nel ministro Salvini una persona capace di ascoltare e offrire risposte concrete. Sono molto fiducioso che il nostro colloquio possa rompere quell’immobilismo governativo che per oltre cinquant’anni ha paralizzato la Maremma, con iniziative che sono giunte a fasi alterne e mai realmente sostenute sino in fondo. L’avanzamento dei lavori sulla Senese è già di per sé un sintomo tangibile di attenzione. Sono certo ne arriveranno altri. Non chiediamo favori, ma un trattamento paritario con le altre aree turistiche della Toscana e del Paese: solo così potremo garantire a Grosseto e alla Maremma le infrastrutture all’avanguardia e sicure di cui abbiamo bisogno per crescere. Questo – conclude il sindaco – è il momento di agire, senza ulteriori ritardi, per il benessere della nostra comunità e per il futuro della nostra economia. Dobbiamo vincere la sfida contro chi per decenni ha fermato questa terra sottovalutandola o imponendo continui ‘no’ a ogni possibilità di cambiamento e sviluppo”.