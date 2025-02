GROSSETO – «Babbo vai e porta a casa una medaglia» gli ha detto sua figlia. Così, Riccardo Pucci, classe 1981, ne ha portate a casa due. Entrando così a pieno titolo a brillare anche nel firmamento della Federcuochi Grosseto.

Il bottino riportato a Bagno di Gavorrano dal cuoco maremmano, infatti, brilla con due medaglie di bronzo. Conquistate alla 9° edizione dei Campionati della cucina italiana, competizione che ha avuto luogo dal 16 al 18 febbraio a Rimini, all’interno del “Beer & food attraction” all’Expo Centre di Rimini Fiera.

Un evento di alto livello che ha visto circa 200 persone in gara, presenti anche alcune squadre da diverse località del mondo.

I piatti con i sapori della Maremma

Riccardo Pucci, ha conquistato la giuria nella classifica del “Piatto caldo da chef professionista” e in quella della “Pasticceria da ristorazione”. «Entrambe le idee rappresentano un omaggio alla Maremma, ai suoi sapori e ai suoi colori» ricorda Pucci.

Il piatto caldo proposto da Pucci infatti è un baccalà alla maremmana scomposto: un piatto colorato che limita lo spreco e valorizza anche la pappa al pomodoro. Il dolce invece è una cheescake all’olio extravergine di oliva, che unisce un biscotto all’arancia con una glassa al fondente sapientemente miscelata con l’olio. Asso nella manica? un assaggio di castagnaccio.

Pucci, con i suoi piatti che sanno di Maremma, ha sfiorato il doppio argento. «C’è mancato poco – dice Pucci – Alla preparazione di ogni piatto viene dato un tempo massimo di 45 minuti. C’è poi un extra di altri 5, ma ogni minuto di extra consumato, toglie punteggio al piatto. Quando ho notato la classifica ho visto che proprio per quel tempo in più che ho dovuto utilizzare, mi ero giocato l’argento».

La soddisfazione è stata comunque grande. «Aver portato così in alto due piatti che parlano della Maremma per me è un onore – dice Pucci – Il livello è davvero alto e la manifestazione è molto importante. Non mi aspettavo di avere questo risultato in entrambe le prove. Dopo aver ricevuto il bronzo nella prima ero già più che soddisfatto, ma quando è arrivato anche nella seconda la gioia è stata incontenibile».

Prima cuoco, ora magazziniere, ma con il sogno di tornare a vincere in cucina

Pucci è nato in una famiglia che ha fatto della ristorazione un vero mestiere. Dopo la scuola alberghiera di Grosseto ha lavorato come pizzaiolo, pasticcere e cuoco in diversi ristoranti e locali della provincia. Ora, attaccherà la divisa da cuoco al chiodo e inizierà il lavoro di magazziniere, sempre vicino al settore gastronomia. Ma quello con la divisa è solo un arrivederci. «Il nuovo lavoro è una grande sfida per me – conclude Pucci – ma non smetterò di fare il cuoco. Quello che so adesso è che lo farò sicuramente per continuare a portare alto il nome della Maremma in altre competizioni come i Campionati di cucina appena passati. Mi piace partecipare e lo faccio davvero con passione».

Pucci infatti sta già pensando a cosa poter preparare per sorprendere la giuria nella prossima edizione dei Campionati. Chissà che questa volta non riesca a farlo rimanendo sotto il 45 minuti.