CIVITELLA PAGANICO – Il 21 marzo, Giornata mondiale della poesia, segnerà l’apertura straordinaria del festival “Per un Pugno di versi” con una tre giorni dedicata a tutte le arti: alla musica, alla prosa, alla poesia, al cinema, ai suoi protagonisti, ai libri e ai versi. Una “factory” in cui arti visive, musica, poesia, teatro saranno protagonisti con una serie di eventi, mostre, anteprime cinematografiche, concerti.

In occasione di questa data “Per un Pugno di Versi” regalerà ai suoi poeti e al suo pubblico una gioiosa anteprima della quinta edizione, in onore di Euterpe, musa della poesia lirica, ma anche di tutte le sue sorelle. A organizzarla, in collaborazione con il Comune di Civitella Paganico, sarà Odysseus, la storica associazione archeologica che da anni con la comunità di Civitella Paganico dà vita a eventi culturali, campagne di scavi archeologici, concerti, mostre.

Dal 21 al 23 marzo 2025, nella struttura comunale del vecchio asilo di Monte Antico, saranno presentati i programmi della quinta edizione del Festival della Poesia 2025; vedrà la luce il libro che raccoglie le liriche e la storia dei primi quattro anni della vita poetica dell’associazione.

«Verrà proiettato in prima assoluta il lavoro cinematografico che racconta la storia del festival. Diretto e realizzato da Gaetano Fracassio, artista figurativo, autore di film e performance di fama internazionale. Assisteremo alla prima visione del film “Metabolismo lento”, avremo mostre fotografiche di artisti italiani e stranieri, ospiteremo i lavori di pittori e scultori.

Daremo spazio alla musica, arte che da sempre accompagna le nostre poesie; avremo momenti di nuovo teatro poetico; ospiteremo un’edizione degli “Incontri in terrazza”, per una volta al coperto, per presentare nuovi autori e poeti e le loro ultime produzioni».

Infine, da oggi, si apre anche il concorso riservato ai poeti: il bando 2025 è accessibile sul sito www.odysseus2007.it. Termine ultimo per far pervenire le nuove poesie è il 12 maggio: anche quest’anno, l’appello è ai poeti, vecchi e nuovi, principianti o di lunga esperienza: mandateci i vostri versi, partecipate al concorso, venite a godervi le poesie, declamate da attori professionisti e arricchite dalla musica. Potrete sentire la poesia risuonare in spazi sempre diversi, immersi nella natura e nell’architettura tipiche di questo angolo di Maremma.