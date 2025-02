GROSSETO – In questi giorni difficili per le condizioni di salute di Papa Francesco, anche il Consiglio comunale esprime la propria vicinanza al Santo Padre.

“In accordo con tutti i capigruppo in Consiglio comunale – commenta il presidente Fausto Turbanti – desideriamo esprimere il più profondo affetto per il Papa, instancabile promotore di pace e di speranza. In questi momenti di apprensione per la sua salute, gli auguriamo una pronta guarigione, rivolgendogli i nostri pensieri e le nostre preghiere”.