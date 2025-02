GROSSETO – “Oggi si sono svolte le audizioni sugli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana nei giorni scorsi. I sindaci e il presidente della Provincia di Grosseto hanno confermato la necessità di investimenti urgenti per la messa in sicurezza del territorio, a partire dal potenziamento del reticolo idrografico minore nella zona sud della provincia”.

È quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente alla Camera.

“È fondamentale lo sblocco, da parte di Anas, dell’opera idraulica di Campo Regio, oltre all’investimento per la realizzazione dell’invaso in linea sul fiume Albenga nel comune di Manciano”.

“Questi interventi sono indispensabili per prevenire nuovi disastri e garantire la sicurezza di cittadini, imprese e infrastrutture. La Regione Toscana ha già avviato una significativa azione di monitoraggio e intervento, ma servono risorse statali per accelerare la realizzazione delle opere necessarie. Il governo deve rispondere con urgenza alle richieste dei territori colpiti, destinando fondi adeguati e snellendo le procedure burocratiche per consentire l’avvio immediato dei lavori”.