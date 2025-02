GROSSETO – Perturbazione in arrivo a partire dalla serata di oggi. Per domani, mercoledì 26 febbraio, prevista pioggia su tutta la regione. La Sala operativa regionale della protezione civile, oltre ad estendere il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le zone costiere settentrionali e quelle centrali fino alla mezzanotte di domani, ne ha emesso un altro che copre tutto il resto della regione a partire dalle 20 di oggi fino a tutto domani.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo