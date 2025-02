GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Gerlando di Agrigento​

San Gerlando fu vescovo di Agrigento e si distinse per la riorganizzazione della diocesi dopo la lunga occupazione musulmana. Nominato primicerio della Schola Cantorum della chiesa di Mileto, dedicò la sua vita al servizio della Chiesa e dei fedeli. ​

Orari di alba e tramonto:

Alba: 07:00 ​

​ Tramonto: 17:50 ​

Nati oggi:

Giacomo Leopardi (1798) – Poeta, filosofo e scrittore italiano, considerato uno dei maggiori esponenti della letteratura italiana del XIX secolo. ​

​ Enrico Caruso (1873) – Tenore italiano, celebre per la sua voce potente e versatile, divenne una star internazionale dell’opera. ​

​ George Harrison (1943) – Musicista britannico, chitarrista dei Beatles e successivamente artista solista di successo. ​

​ Sean Astin (1971) – Attore statunitense, noto per il ruolo di Samwise Gamgee nella trilogia cinematografica “Il Signore degli Anelli”. ​

​ Tea Falco (1986) – Attrice e fotografa italiana, apprezzata per le sue interpretazioni in film e serie TV. ​

Accadde oggi:

138 : L’imperatore romano Adriano adotta Antonino Pio, designandolo come suo successore. ​

: ​ 1798 : A Roma, una folla di popolani insorge contro la neonata Repubblica Romana, ma la sommossa viene sedata dalle armate francesi. ​

: ​ 1943: A Liverpool nasce George Harrison, futuro chitarrista e cantante dei Beatles.

Curiosità sulla Maremma:

La Maremma è una vasta regione geografica che si estende lungo la costa tirrenica, principalmente nella Toscana meridionale. Caratterizzata da paesaggi mozzafiato, comprende parchi naturali, colline e una ricca biodiversità. La Maremma è anche nota per le sue tradizioni enogastronomiche, con prodotti tipici come l’olio d’oliva, il vino Morellino di Scansano e piatti a base di cinghiale. La cultura maremmana è profondamente legata alla vita rurale e alle antiche tradizioni contadine, che ancora oggi vengono celebrate in numerose sagre e manifestazioni locali.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.