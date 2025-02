GROSSETO – Venerdì 28 febbraio a Grosseto presso la Ciclofficina Ruote Libere – Bike Lab – viale Matteotti, 79 – si parlerà di inclusione lavorativa e di come la cooperazione sociale possa fare la differenza. Una mattinata dedicata alla presentazione ai servizi territoriali invianti delle linee guida di Coob in tema di inserimento lavorativo.

Un evento fortemente voluto da Coob – Consorzio cooperative sociali per l’inclusione sociale – che riprende un ciclo di eventi iniziato sul territorio senese e che, dopo Grosseto, attraverserà anche le provincie di Arezzo, Firenze e Livorno, in cui verrà illustrata la presentazione, ai servizi territoriali invianti, delle linee guida di Coob in tema di inserimento lavorativo.

L’incontro sarà focalizzato sulle modalità e sulle linee base attraverso cui Coob attua la pratica dell’inserimento lavorativo.

Saranno organizzati da Coob alcuni tavoli di lavoro in cui confrontarsi con gli enti invianti che operano nel territorio di Grosseto e con i quali sono in essere collaborazioni attive da diversi anni.

La mattinata avrà inizio alle ore 10:00 con i saluti istituzionali di Coob. I tavoli di lavoro verteranno sul lavoro del Consorzio Coob, sulla cooperazione sociale di Tipo B e le sue linee guida circa gli inserimenti lavorativi a cura di Luigina Pierazzuoli – responsabile inserimenti lavorativi del Consorzio Coob – e Camilla Esposito – operatore degli inserimenti lavorativi. Verranno illustrate le esperienze e le buone prassi dei progetti di inserimento lavorativo in area grossetana Ril (Responsabili inserimento Llavorativo) delle Cooperative di Coob.

Le cooperative sociali Melograno, Santa Barbara e Solidarietà Quadrifoglio porteranno la loro esperienza, i numeri e le modalità attraverso le quali vengono attuati gli inserimenti lavorativi.

A partire dalle 11:30 ci saranno gli interventi esterni cui seguirà, dalle 11:30 il coffe break. Infine, dalle 12:00 alle 13:00 ci sarà la presentazione, l’impiego e gli aggiornamenti degli strumenti utilizzati da Coob per la progettazione degli inserimenti lavorativi.