GROSSETO – “Il Futuro della Repubblica e le conseguenze per il Terzo Settore”, questo è il titolo del convegno che sabato 1 marzo alle 10 si terrà alla sala Eden sulle Mura medicee a Grosseto (Bastione Garibaldi, via Manetti 4).

Il momento di confronto è organizzato dal Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto insieme al Comitato territoriale Arci di Grosseto e alla cooperativa sociale “Uscita di Sicurezza”, grazie al finanziamento del Cesvot.

“L’argomento della discussione – dichiarano dal Comitato per la democrazia costituzionale – sarà il futuro della Repubblica e le conseguenze che le riforme costituzionali poste in discussione dal governo Meloni potrebbero avere sull’assetto dello Stato, sulla situazione sociale di cittadine e cittadini e anche sulle organizzazioni di promozione sociale del terzo settore. In particolare verranno affrontati i nodi ancora aperti della riforma della giustizia, dell’autonomia regionale differenziata e della forma di governo con il cosiddetto premierato forte. La nostra opinione è che tali progetti modificherebbero radicalmente le istituzioni repubblicane, democratiche e antifasciste, con rischi di rilevanti derive autoritarie, di subordinazione della magistratura all’esecutivo, di frammentazione del paese in venti staterelli inefficienti e di accentramento del potere nelle mani di un uomo solo al comando. Inevitabilmente ci saranno ricadute pesanti su tutti i territori, sulle politiche di welfare e di promozione sociale, insomma sulla vita quotidiana di cittadine e cittadini”.

I partner sono istituzionali (Provincia di Grosseto, Comune di Roccastrada), dell’ambito antifascista (Anpi, Parco della Pace di Stazzema) e della rete delle organizzazioni del volontariato.

Introdurranno il convegno: Beppe Corlito, referente provinciale del Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto; Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto; Simone Ferretti, presidente dell’Arci di Grosseto; Giulio Balocchi, presidente del Comitato Provinciale dell’Anpi “Norma Parenti” di Grosseto.

Discuteranno i temi:

Davide Conti, storico, consulente per le stragi delle procure di Bologna e di Brescia, che parlerà della storia dei rischi autoritari nel nostro paese;

Alfonso Gianni, membro della presidenza nazionale del Coordinamento per la democrazia costituzionale, che parlerà delle ricadute politiche delle “riforme” costituzionali in corso;

Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Sant’Anna di Pisa, che parlerà dei cambiamenti istituzionali dovuti alle “riforme” costituzionali;

Sara Lucaroni, giornalista e scrittrice, che parlerà dell’impatto mediatico della galassia nera;

Marco Mini, responsabile nazionale dell’Arci per il settore “tutela”, che parlerà dell’impatto delle “riforme” sull’assetto del terzo settore.

Per ogni relatore è prevista l’interlocuzione con il pubblico. Alla fine sono previste le domande dei giornalisti e la discussione con gli intervenuti.