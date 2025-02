MONTE ARGENTARIO – “I cittadini pagheranno a caro prezzo l’inefficienza e la superficialità di Ama e della giunta”. A dirlo il Pd di Monte Argentario sull’Azienda Mobilità e Ambiente costituita dal Comune.

“Ebbene sì – prosegue – bisognerà pur recuperare da qualche parte i soldi non riscossi dai parcheggi durante le more dei concorsi annullati e delle procedure ‘per tentativi’ attuate dai city manager di Ama. Secondo noi, questa società non doveva essere costituita perché rappresenta un aggravio burocratico e togliendo personale alla già lenta macchina amministrativa: non passa giorno in cui l’Ama non rafforzi la nostra convinzione”.

“Si tratta di metodo – proseguono di Dem -: evidentemente ricade sulle spalle di Ama tutto quel che il Comune non riesce a gestire perché, lo sappiamo, chiunque tira per la giacchetta il sindaco e torna comodo scaricare queste incombenze sugli altri. Gli altri non possono essere sempre i cittadini: un lavoratore che deve recarsi all’Argentario ogni giorno dovrà pagare più di parcheggio che di stipendio? Una famiglia che deve prendere la macchina per andare a fare la spesa o una passeggiata, dovrà negare la merenda ai figli per pagare il parcheggio?”.

“Non sono tutti ricchi all’Argentario, sfatiamo i miti che una classe dirigente incapace e inopportuna sta diffondendo per giustificare il fatto che i cittadini devono pagare sempre di più! Forse la giunta si interesserebbe seriamente del problema parcheggi e tariffe se non godesse di tagliandi capaci di porli al di sopra della regole anche quando non esercitano le proprie funzioni amministrative – conclude il Pd -. Ci attendiamo un ennesimo dietrofront con la banale scusa ‘scusate, colpa del T9′”.