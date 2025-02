ROSELLE – Avrebbe dovuto scontare due anni di carcere, e invece conduceva la sua vita come nulla fosse, senza neppure nascondersi.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Grosseto mentre si trovava tranquillamente seduto in un parco a Roselle, nel comune di Grosseto.

L’uomo, straniero ma con regolare permesso di soggiorno, è stato notato in un parco. Gli agenti delle volanti hanno fatto un controllo sui suoi documenti ed è emerso che su di lui pendeva un’ordine di carcerazione a due anni di reclusione per una condanna sopraggiunto per cumulo di pene per i numerosi reati, tra cui ricettazione, frode informativa, maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, con numerosi precedenti penali a carico, era gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Grosseto. È stato arrestato e trasferito in carcere a Grosseto.