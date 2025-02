GROSSETO – La foto di un uomo che, evidentemente non trovando un bagno e colto da un bisogno improvviso, ha scelto di defecare “en plein air”, sul monumento più importante della città di Grosseto, ovvero le Mura medicee, ha scatenato una polemica su Facebook.

L’uomo è stato fotografato mentre, più o meno nascosto dietro un albero, fa “i propri bisogni”. Un’immagine che ha diviso gli utenti social, tra chi si indigna per questa “scelta indecente” degna del terzo mondo, e chi punta il dito sulla mancanza di bagni pubblici, che potrebbero tornare utili in caso di un bisogno non rinviabile o di problemi di salute.

C’è chi si indigna contro il degrado che sta piano piano fagocitando la città capoluogo, tra rifiuti abbandonati, sporcizia e delinquenza, e chi, appunto, chiede servizi igienici pubblici come a Siena e in altre città. «È vero, si può andare in un bar, ma magari per qualcuno anche l’euro di un caffè è troppo, per poter usufruire di un bagno, e poi c’è chi, per problemi di salute, magari non ci arriva neppure».

C’è anche chi minimizza: «Magari stava male. Ci sono tanti anziani che prendono gli angoli più nascosti della città come pisciatoi, o ancora i cani con i padroni che non puliscono, o gli escrementi di piccione ovunque trovo vergognoso fotografare questa persona in un momento come questo».