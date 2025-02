GROSSETO – Sport e folklore sabato scorso alla pista “Mario Parri”, nel centro sportivo di via Mercurio, con il primo Torneo di Carnevale di mini hockey. Un quadrangolare al quale hanno partecipato le formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto, Hockey Follonica, Castiglione della Pescaia e Siena. Una giornata davvero particolare per tutti i bambini presenti, che si sono sfidati mossi da un solo obiettivo: divertirsi e praticare il loro sport preferito.

Alla fine della riuscitissima manifestazione, il presidente del Cp Stefano Osti, l’onorevole Fabrizio Rossi, assessore allo sport del Comune di Grosseto e Tommaso Marinoni, responsabile giovanile della società di via Mercurio, hanno consegnato una medaglia ricordo e un trofeo alle quattro società che hanno animato la giornata. Un momento di crescita per tutti i piccoli atleti che verrà ripetuto nelle prossime settimane, per la gioia dei piccoli giocatori allenati amorevolmente da Pablo Saavedra.