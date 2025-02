GROSSETO – Sarà venerdì 21 marzo il giorno del sorteggio dei gironi della coppa Bruno Passalacqua, nell’impianto “Frida Bottinelli Brogelli” dell’Invictasauro in via Lago di Varano 74, alle 17,30. La manifestazione in notturna, dedicata alla categoria Juniores, ha raggiunto la 50esima edizione, traguardo eccellente e vera rarità per un torneo di calcio. Sono sedici le società che, dal 5 maggio fino al 27 luglio, spegneranno le 50 candeline contendendosi l’ambito e storico trofeo: Alberese, Alta Maremma, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castiglionese, Follonicagavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto Barbanella, Roselle, Sant’Andrea, Siena, Venturina.

Stabilite le testa di serie: Grosseto, Invictasauro (finalista 2024), Siena, Venturina (detentore). Confermato il patrocinio del comune.

“Per questa preziosa edizione tenevo molto alla partecipazione di sedici società che durante gli anni hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro – ha spiegato il patron dell’evento Francesco Luzzetti – e ci siamo riusciti anche se mancano Braccagni, Massetana e Orbetello. Un risultato certamente esaltante”.

Confermate le terne Aia a coprire tutte le 31 partite, l’orario di inizio delle 21.15 e il prezzo del biglietto fermo a 7 euro. Completamente rinnovato e funzionale l’impianto fonico dell’impianto, per un’edizione che, come hanno detto gli organizzatori, “va coccolata e lucidata”.