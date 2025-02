AMIATA – Nonostante una fitta coltre di nebbia, che nel pomeriggio è calata sulla montagna, è stata una festa anche la quinta giornata di attività sulla neve organizzata dallo Sci Club Lo Scoiattolo e dalla Uisp di Grosseto sul Monte Amiata. Più di 40 i bambini che hanno partecipato ai corsi di sci, oltre a una dozzina di adulti, per un appuntamento reso possibile dal grande impegno della società Amiata Impianti Senese, che è riuscita a tenere aperta la pista della vetta nonostante l’impossibilità di attivare l’impianto di innevamento artificiale, a causa dell’assenza di acqua.

Può essere soddisfatto Maurizio Marzocchi, presidente dello Sci Club Lo Scoiattolo: “Sono stati premiati i sacrifici dei bambini, delle famiglie, degli impiantisti e anche i nostri. Non resta che sperare che in futuro possa esserci l’acqua che garantisca l’innevamento artificiale. La nostra montagna ha un’ubicazione fantastica, quando c’è la neve i visitatori non mancano e l’attività funziona grazie alla collaborazione con la Uisp e con la scuola di sci del Monte Amiata”. C’è un altro appuntamento importante prima di chiudere la stagione: “Sabato 1 marzo – ha ricordato Marzocchi – avremo il campionato regionale Uisp e il memorial Napo, che ricorda l’amico Andrea De Cesaris. Concluderemo con la fiaccolata questa stagione difficile, ma comunque positiva”.

Stagione positiva grazie al lavoro della società Amiata Impianti Senese. “Sono state settimane molto intense – ha affermato il responsabile della sicurezza Rossano Contorni – le condizioni meteo ci hanno aiutato, poi è stato decisivo l’impegno del presidente Luca Fallani. Abbiamo cercato di mantenere la pista il più possibile pulita per fare i corsi almeno nel weekend, salvando il salvabile. Non potendo sparare ci siamo affidati soltanto alle precipitazioni nevose”.

“Sono state cinque domeniche complesse – ha confermato Olinto Fedi, coordinatore area neve Uisp Grosseto – ma viste le condizioni non si poteva chiedere di più. E’ stato davvero importante portare a termine il programma. Il futuro? Auspichiamo un maggiore interessamento da parte di tutti per far migliorare la situazione”.

Il maestro Marco Tondi, della scuola del Monte Amiata, ha guidato i piccoli allievi: “Una giornata iniziata con il sole e finita con la nebbia – ha raccontato – in cui siamo riusciti a fare anche a fare dei fuori pista per poi concentrarti sulla parte più tecnica”.