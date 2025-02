GROSSETO – Continuano gli incontri organizzati dal Comune di Grosseto, in collaborazione con l’azienda di ristorazione collettiva Camst nelle scuole statali, con l’obiettivo educare i ragazzi a uno stile di vita sano e a delle scelte alimentari consapevoli.

I prossimi appuntamenti sono “La sana merenda”, composta da schiaccia fct e succo di frutta bio, che verrà servita giovedì 27 febbraio all’uscita della scuola Primaria di via Jugoslavia e “Il menu di carnevale”, che verrà proposto martedì 4 marzo 2025 in tutte le scuole statali di Grosseto. Il pranzo prevede fusilli colorati in salsa rosa (ricotta e pomodoro), “bombette” di tacchino e finocchi e carote filanti.

“Educare i ragazzi fin da piccoli a un’alimentazione sana è essenziale per la loro crescita e il loro benessere. Le attività che stiamo realizzando insieme a Camst – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – oltre a promuovere un’alimentazione corretta, stimolano anche momenti di aggregazione e di apprendimento condiviso. Il menu di carnevale è un esempio di come la dieta equilibrata possa essere ricca di fantasia e colore, insegnando ai giovani a vedere nel cibo non solo un nutrimento, ma anche una fonte di piacere e creatività. Siamo sicuri che questo percorso educativo che coinvolge le scuole della nostra città sia fondamentale per la formazione di cittadini responsabili e consapevoli delle loro scelte alimentari”.