AMIATA – L’Amiata, sia nel versante grossetano che senese, si prepara ad una stagione straordinaria fatta di idee, progetti e azioni grazie ad un corposo pacchetto di investimenti per ambiente e sviluppo.

Il piano pluriennale di investimenti proposto da Enel ed approvato dalla Regione per il rinnovo delle concessioni geotermiche rappresenta, infatti, una base solida su cui costruire un nuovo futuro per l’Amiata.

I sindaci amiatini, coordinati dal sindaco di Santa Fiora che avevano delegato nel gruppo di lavoro attivato dalla Regione Toscana, hanno concordato i progetti, localizzati in tutti i comuni interessati dalle concessioni geotermiche, che saranno finanziati con le risorse del piano.

Il lavoro importante di condivisione che ha portato alla definizione dell’intesa ha comportato da parte dei Comuni amiatini e delle Province uno studio attento dei bisogni e una individuazione dei filoni su cui consolidare lo sviluppo delle comunità. Il risultato è un piano di valore storico per l’Amiata e per le province di Grosseto e Siena.

Le azioni, previste e finanziate, sono fortemente differenziate e coordinate e vanno dal teleriscaldamento alla viabilità, dalla rigenerazione urbana dei centri storici agli impianti sportivi dal recupero di terreni incolti per trasformarli in vigneti al termalismo, in un vero e proprio complessivo rinascimento della montagna.

Ingenti saranno gli investimenti di carattere ambientale per la riduzione delle emissioni, il miglioramento degli inserimenti paesaggistici, la tutela dell’ecosistema e della salute delle comunità.

Si tratta di un complesso piano di sviluppo in cui confluiscono risorse che saranno gestite direttamente dai Comuni e dalle Province insieme a quelle governate direttamente da Enel.

La mole di risorse complessive è impressionante, con oltre 150 milioni di euro che sono destinati a specifici interventi proposti dagli enti locali o da Enel, a cui si aggiungono fondi di compensazione per un volume complessivo che sfiora i 200 milioni.

I Comuni dell’area Amiata coinvolti sono Santa Fiora, Arcidosso, Roccalbegna, Castel del Piano, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni e Radicofani, oltre alle Province di Grosseto e Siena.

Questi i principali interventi che saranno realizzati direttamente da Enel Green Power: 53,4 mln

Conversione torri di raffreddamento in torri ibride in tutte le centrali amiatine (eliminazione “pennacchio” di vapore)

Sperimentazione sistema ossidazione secondaria aggiuntivo all’AMIS

miglioramento strumentazioni mobili per monitoraggi ambientali

Miglioramento delle stazioni di monitoraggio aria e sismico

Piste ciclabili area Piscina geotermica / Bagnore

Completamento piscina geotermica Aiole

Creazione polo manutentivo EGP presso ex centrale Bagnore2

Nuovo sistema di accumulo per cessione calore a Floramiata

Opere di collegamento dalle centrali Piancastagnaio all’impianto di recupero CO2 Nippon Gases

Restyling architettonico centrali Piancastagnaio (PC4 e PC5)

Piantumazioni per schermatura postazioni visibili dalle provinciali

Questi gli interventi concordati fra gli Enti Locali che saranno realizzati dai Comuni e dalle Province con risorse messe a disposizione da Enel Green Power: 99,8 mln

Santa Fiora: 28,1 mln

Acquisto azioni AmiataEnergia e manutenzione rete teleriscaldamento

Terme dell’Acquaforte a Bagnore

Fornacina Power Hub, in collaborazione con Piancastagnaio

Progetto recupero centri spopolati

Convento SS. Trinità per realizzazione polo imprese agricole e ricettivo

Rigenerazione urbana “Ex Albergo Adele” e Polo innovativo Pratuccio Bagnolo

Incentivo per famiglie che non possono allacciarsi al teleriscaldamento

Recupero di terreni incolti ed impianto di vigneti: incentivo a supporto degli investimenti per rimettere in coltivazione terreni abbandonati o incolti

Strada di accesso e urbanizzazione nuova area artigianale

Progetti di rilancio del settore pellettiero locale: Fiora & Bags e Santa Fiora Made in Italy

Recupero miniere del Siele, in collaborazione con Piancastagnaio

Arcidosso: 15,36 mln

Pista da sci sintetica

Rifacimento strada Monte Labro

Azzeramento tariffa Enel a remunerazione centrale termica teleriscaldamento

Interventi per la realizzazione ed ampliamento di reti di teleriscaldamento per le aree ad oggi non servite dal teleriscaldamento geotermico

Realizzazione Osservatorio astronomico Monte Labro

Riqualificazione Piazza Indipendenza e realizzazione Parcheggi sotterranei

Roccalbegna: 4,7 mln

RSA Santa Caterina

Castel del Piano: 4 mln

Collegamento al teleriscaldamento Ospedale e RSA Vegni

Rigenerazione urbana del centro storico (alloggi, laboratori, spazi polifunzionali)

Costituzione di un co-housing per sostenere le imprese presenti e incentivare l’incubazione di nuove attività

Piancastagnaio: 28 mln

Fornacina Power Hub, in collaborazione con Santa Fiora

Recupero Palazzo Bourbon Del Monte

Realizzazione Outlet commerciale Ex Furzi

Palazzetto dello Sport

Teleriscaldamento Casa del Corto

Progetto Parco Tecnologico Amiata: Sviluppo scuola di alta pelletteria e realizzazione di centro di restauro della pelle

Realizzazione piscina terapeutica in loc. Casa del Corto

Completamento rete di teleriscaldamento comunale

Cessione al comune della rete di distribuzione teleriscaldamento “La Rota”

Cessione al comune termodotto al servizio della stazione di scambio teleriscaldamento

Incentivo famiglie che non possono allacciarsi al teleriscaldamento

Recupero miniere del SIELE in collaborazione con Santa Fiora

Comunità energetica fotovoltaico 1 MW

Abbadia San Salvatore: 4 mln

Rigenerazione urbana area ex Niccolini per realizzare area residenziale e sportiva tramite partenariato pubblico privato

Recupero impianto sportivo e turistico Altone

Rigenerazione urbana area ex elementari

Provincia di Siena: 10,07 mln

Strada SP 18 Piancastagnaio

Completamento dell’anello dell’Amiata, ovvero l’infrastruttura stradale di bypass dal confine comunale Piancastagnaio-Santa Fiora, sulla SP 18 B, alla SP 25

SP 41 S. Casciano dei Bagni

SP 478 Radicofani

SP 53 Radicofani e S. Casciano dei Bagni

Provincia di Grosseto: 5,57 mln

Cofinanziamento Variante tracciato SP 4 Pitigliano – Santa Fiora (frana del Convento)

Manutenzione Straordinaria SP 58, 35, 122, 45, 37

Manutenzione Straordinaria SP 160, 6

Manutenzione Straordinaria SP 123, 96, 160